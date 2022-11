“Her World Her Rules” estrena nova edició amb els pares de les jugadores com a protagonistes

Un any més, la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) ha escollit Andorra per a continuar impulsant la campanya “Her World Her Rules” destinada a lluitar contra les desigualtats de gènere, en el món de l’esport en general i del bàsquet en concret.

La campanya s’estrena aquesta setmana a través de les xarxes socials de la Federació Andorrana de Bàsquet i consta d’una sèrie de fotografies protagonitzades pels pares i mares de les jugadores dels diferents clubs de bàsquet del país. Sota el lema “La igualtat es juga en equip”, la FAB ha buscat destacar el paper fonamental dels pares i tutors per a educar en la igualtat de gènere i començar a trencar els estereotips des de casa.

Així, una vintena de famílies s’han deixat fotografiar jugant a bàsquet en suport a un missatge de conscienciació social: “estem molt contents de poder fer extensible a d’altres famílies tots els valors que ens aporta el bàsquet en el nostre dia a dia”, ha declarat la Marta Farrés, mare de la Martina i protagonista del cartell que s’ha instal·lat aquest dilluns al matí a l’OPI de l’entrada del Pavelló d’esports Joan Alay d’Andorra la Vella.

I és que, segons va valorar l’agència de comunicació encarregada de desenvolupar aquesta nova edició de “Her World Her Rules, l’educació és un procés clau per a transmetre no només coneixements sinó també valors, per això “el paper dels pares en la campanya és essencial per a la construcció d’un present i un futur sobre la base de la igualtat plena”, ha declarat Stefanie Ruano codirectora de Comando.

Si bé la campanya “La igualtat es juga en equip” es realitza exclusivament a Andorra, aquesta s’emmarca en el projecte “Her World Her Rules” liderat per la FIBA Europe per a promoure la igualtat de gènere en el bàsquet a tot Europa mitjançant la col·laboració amb les federacions nacionals. La FIBA ofereix assessorament i finançament per a diverses accions i activitats que es duen a terme com a part de la seva estratègia global.

Així, la 5a edició arriba per a consolidar el treball de les campanyes anteriors que han aconseguit quadruplicar el nombre de llicències femenines (de 20 llicències l’any 2019 a 90 llicències l’any 2022): “Actualment, no busquem tant captar noves jugadores com fidelitzar les quines ja tenim”, ha declarat el director tècnic de la Federació Andorrana de Bàsquet, Jaume Tomàs, el qual recalca la importància de continuar fomentant uns valors determinats i “crear la imatge referència d’una nena empoderada que juga al bàsquet sense complexos”.

Després de la captació, la 5a edició de “Her World Her Rules” a Andorra se centra a consolidar les noies de les categories en edats d’educació primària i secundària (6-15 anys) les quals representen el futur del bàsquet femení del país.