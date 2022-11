La Plataforma apolítica ciutadana contra el laboratori P3 de Grífols posa en marxa una acció popular

La Plataforma apolítica ciutadana contra el laboratori P3 defensa que el projecte no és només un problema d’Ordino, és un problema d’Andorra. “Les autoritats andorranes al poder no han informat el poble andorrà de què era realment un laboratori P3”, assenyalen des de la plataforma. “La ciutadania ha conegut els riscos d’aquest tipus de projecte gràcies al testimoniatge del Professor Bernard La Scola, el màxim responsable del laboratori P3 més gran d’Europa, que va ser entrevistat per la plataforma el dia 1 de setembre del 2021”.

La Scola va assenyalar, en primer lloc, que “cal limitar els accessos pel risc que comporta el fet de manipular patògens de tipus 3, al mateix temps que no s’ha d’utilitzar aigua per a evitar el risc de contagi en les aigües residuals. Pel que fa als treballadors del laboratori P3, “han de ser enginyers altament qualificats amb experiència pel risc que comporta la seva feina, i el personal de neteja ha d’estar sempre sota la supervisió d’un enginyer o tècnic”.

Amb relació als controls dels experiments, aquests “s’han de dur a terme per una agència del medicament i cal que el manteniment de les màquines es faci per unes entitats externes amb certificació europea”. Finalment, el professor Bernard La Scola va alertar que “tots els materials i animals que surten del laboratori han de ser desintegrats, i els humans tenen un protocol específic de descontaminació abans de sortir del laboratori”.

Per a un laboratori P3 cal, a més a més, desenvolupar un marc legislatiu exigent i pactar convenis amb entitats de control similar a l’ANSM (Agència Nacional del Medicament de França) per exemple o crear una agència nacional del medicament.

En aquest sentit, la plataforma ciutadana ha volgut recordar que des de Govern es va presentar el projecte com una oportunitat per als joves d’Andorra, “quan ara sabem gràcies al testimoni del professor Bernard La Scola, que en aquest laboratori es necessita sobretot el perfil d’enginyer especialitzat”. “Des de la plataforma qüestionem realment quants joves d’Andorra són o seran enginyers especialitzats i amb experiència per a treballar en aquest tipus de laboratori”.

Pel que fa al tipus d’experiments que es duran a terme al laboratori P3 d’Ordino, els integrants de la plataforma recorden que a la reunió pública organitzada pel Govern el 9 de juny del 2021, “l’exministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar que faria experiments in vitro i no in vivo. Minuts després, el CEO de Grífols va parlar d’experiments in vivo”. Per aquest fet denuncien, des de la plataforma, el que qualifiquen d’evidents i preocupants les contradiccions a l’hora de presentar aquest projecte.

En relació al pacte de socis que Govern va firmar amb Grífols, els integrants de la plataforma han volgut denunciar el que “consideren la signatura d’un xec en blanc que hipotecarà la tranquil·litat, el present i el futur d’Andorra”. Aquests són els seus arguments:

Grífols, amb el 80% de les participacions de l’entitat, tindrà majoria per a totes les decisions.

Les patents seran propietat de Grífols Irlanda

No hi ha previsió de beneficis, és a dir, cap recaptació fiscal per a l’Estat andorrà.

Govern ja s’havia compromès en donar l’ús del terreny de la Farga per 25 anys al pacte de socis amb Grífols quan ni tan sols no s’havia aprovat al Consell General cap modificació legislativa al respecte.

Govern s’ha compromès a construir l’accés al laboratori per uns 900.000 euros i a donar 200.000 per any durant 25 anys.

També, Grífols, tindrà prioritat per a la compra dels fàrmacs de l’Estat andorrà.

I una legislació favorable segons el pacte de socis en l’apartat redactat en anglès

Des de la plataforma es demana quin interès té realment Andorra per a aquest projecte, i per quin motiu Grífols ha triat Andorra per a obrir el seu laboratori P3, si no és per un tema fiscal, ja que no té previst fer beneficis i les patents seran per a Grifols Irlanda.

Per tot el que exposen, ciutadans de tot el país s’han unit per a fer una Acció Nacional Ciutadana i recollir les firmes d’andorrans i de residents estrangers que vulguin aturar la construcció del laboratori P3 de Grífols a Ordino. La primera etapa d’aquesta acció ciutadana haurà finalitzat un cop s’hagin superat els 3.000 andorrans i andorranes amb dret a vot inscrits al formulari: https://linktr.ee/aturemlabp3grifols. Assolit aquest primer objectiu, s’organitzaran les firmes presencials a cada parròquia.