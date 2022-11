Íria Medina millora el seu esquí tot i no entrar en la 2a mànega de la Copa d’Europa de Mayrhofen

L’equip femení de tècnica de la FAE es troba a Mayrhofen (Àustria) per a disputar la Copa d’Europa de gegant i eslàlom. Avui dilluns era el torn del gegant, amb Íria Medina a la porta de sortida. L’andorrana no ha entrat en la segona mànega.

Medina ha marcat el 78è temps a la primera mànega, amb 54.45, a 4.59 del millor registre i a un segon (+1.02) de la 60a posició (l’eslovaca Rebeka Jancova, 56.43) que donava accés a la segona mànega.

Josh Alayrach, entrenador: “Primera Copa d’Europa fora de casa de l’Íria. L’any passat es va estrenar a les Copes d’Europa de casa, a Andorra. No veníem amb la millor versió de l’Íria, sinó amb la intenció de seguir construint i trobar un esquí còmode i d’agafar confiança, i això penso que ho hem aconseguit. Fa una cursa correcta, a dalt era molt pla i bastant recte i això li ha costat, no està massa aerodinàmica, però ella pot millorar per a poder accelerar. La segona part molt millor, la millor que he vist aquest any. Iria torna a agafar ritme després d’uns dies d’entrenament. A la part de baix, al mur, dues errades la deixen fora de la segona mànega per a no entrar entre les 60, però avui ens hem de quedar amb les bones sensacions”.

Demà dimarts continua aquesta cita de la Copa d’Europa, en aquest cas amb Carla Mijares a la cursa d’eslàlom.