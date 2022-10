Ha començat l’escola, un moment immillorable per a establir hàbits d’higiene infantil

Els nens ja han començat el nou curs fa tot just un mes. Començar el curs escolar és sempre una aventura per als més petits, especialment si és el seu primer any en el col·legi. És, també, una bona ocasió per a establir hàbits d’higiene diaris que permeten que els nens vagin nets i es mantinguin sans.

Ensenyar als nens hàbits d’higiene és compartir amb ells la importància del lavabo i la cura personal per a tenir una bona imatge. Aquesta és una de les lliçons més importants per a ells, ja que és primordial per a aconseguir una bona autoestima personal i per a relacionar-se amb els altres, és a dir, per a una correcta socialització.

Dents, rostre i mans

Cal establir hàbits i horaris molt clars i que els nens puguin seguir sense presses, amb el que cal preveure aixecar-se amb suficient temps per a endreçar-se i desdejunar amb tranquil·litat abans d’arribar a l’escola puntual. En aixecar-se, cal rentar-se les mans, la cara i les dents. Abans dels dos anys, convé que aquesta rentada la realitzin els pares, però a partir d’aquesta edat ja poden fer-ho sols, encara que sempre ha d’estar present algun dels pares per a supervisar que es realitzi correctament.

Les dents han de rentar-se com a mínim dues vegades al dia, al matí i abans de ficar-se al llit, encara que l’indicat és realitzar-ho després de cada menjar. Si el nen menja a l’escola, pot preparar-se-li un petit necesser amb raspall de dents i pasta dental i comentar-ho amb la direcció de l’escola perquè tinguin prevista aquesta possibilitat.

També és important recalcar-los la importància de rentar-se les mans abans i després de cada menjar i sempre que estiguin brutes (després de jugar al parc, després d’anar al bany, etc.). La brutícia de les mans acostuma a ser la causant d’infeccions en la boca, ulls i intestins, per la qual cosa és recomanable explicar-los la importància que estiguin netes perquè es mantinguin sans.

Dutxa i bany

A diferència dels pares, els nens fins a l’adolescència acostumen a banyar-se a la nit, ja que durant el dia acostumen a embrutar-se bastant i el bany nocturn serveix per a trencar amb l’activitat diària i preparar-se per al sopar o dormir. En el cas dels bebès, convé fer del bany un moment de plaer i joc perquè relacioni la dutxa/bany amb una activitat plaent.

Correspon als pares ensabonar i rentar els cabells dels petits fins entrats els sis anys, i fins als deu convé supervisar aquestes accions, ja que els nens són poc sistemàtics i poden oblidar-se d’ensabonar zones del cos. A més, cal controlar molt bé la neteja del seu cabell, ja que les plagues de polls estan a l’ordre del dia i apareixen quan s’inicia el període escolar, especialment entre els sis i els dotze anys. Per això, cal pentinar el cabell cada dia abans d’anar a escola i aplicar una mica de colònia que, encara que està en desús, és una bona pràctica per a evitar el contagi.

Higiene també a la roba

Diàriament, els petits han de canviar-se de roba interior i mitjons, i aprendre a deixar les peces brutes en el seu lloc (safareig, galleda de la roba bruta…). També és convenient que el dia anterior preparin la roba que portaran a l’escola, comprovin si les sabates estan netes o no, i aprenguin a netejar-les.

Tens l’obligació de donar exemple

Un punt a tenir en compte en la higiene infantil és que els nens petits són grans imitadors i, a més, molt llestos i poc donats a deixar-se convèncer perquè sí. Per tant, per molt que se’ls intenti convèncer dels beneficis del rentat, només si veuen que els adults també ho fan, que els resulta agradable i que obtenen resultats plaents (en forma d’elogis, d’integració en un grup d’amics, de veure’s «macos» en el mirall) l’acceptaran com un hàbit diari.