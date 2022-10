‘Diario de una leucemia’, de Toni Gamero, s’ha presentat aquest dilluns al vespre a Encamp

La sala de teatre de la Valireta d’Encamp ha acollit aquest dilluns al vespre la presentació del llibre ‘Diario de una leucemia’, de Toni Gamero. L’acte ha aplegat una setantena d’assistents, que han conegut de prop l’obra i la dura experiència viscuda per l’autor encampadà.

La cònsol major, Laura Mas, ha obert la presentació destacant que l’acte d’aquest dilluns és un “d’aquells que sobrepassen les fronteres de la cultura pròpiament, ja que ens dona l’oportunitat de conèixer una experiència vital d’aquelles que queden gravades en la memòria de tothom”. La cònsol també ha agraït a Gamero que hagi escollit Encamp per a presentar la seva obra i compartir part de la seva vivència.

Gamero és l’actual president de l’Associació de trasplantats i donants d’Andorra (ATIDA). Fa un any i mig va haver de ser trasplantat de medul·la òssia perquè patia leucèmia i durant el procés i els tractaments va decidir escriure l’obra presentada. Durant la presentació, ha parlat, entre altres coses, de com va viure la malaltia i de com és el procés de donació de medul·la òssia.

L’autor ha explicat que escriure el llibre li va servir com a teràpia; “molts em preguntaven com podia ser que desconnectés de la malaltia escrivint sobre ella, però a mi és el que em va ajudar”.

L’obra de Gamero recull part de la seva vivència i, a més, explica a través d’una literatura molt personal i, a vegades, humorística, què és la leucèmia, els tractaments de la malaltia i què és un trasplantament de medul·la òssia.

Després de la presentació, Gamero ha contestat les preguntes del públic i ha signat l’obra als assistents que ho han desitjat.