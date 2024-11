Guia de protecció de dades i bones pràctiques en l’entorn digital de l’APDA i l’Institut de les Dones

La guia identifica situacions delicades o crítiques que posin en risc la seguretat o privacitat de les persones (Policia d’Andorra)

L’Agència de Protecció de Dades (APDA) i l’Institut Andorrà de les Dones han elaborat una guia de protecció de dades i bones pràctiques en l’entorn digital amb la col·laboració de la Policia i l’Agència Nacional de Ciberseguretat. L’objectiu principal de la guia és conscienciar i sensibilitzar la població sobre els riscos associats al tractament de les dades personals, els perills que es deriven de les noves tecnologies i, en especial, l’impacte en determinats col·lectius de la societat.

Així mateix, aquest document proporciona eines i recursos des d’un prisma pràctic i accessible, per tal d’identificar situacions delicades o crítiques que puguin posar en risc la seguretat o la privacitat, i per a fer front a les amenaces sobrevingudes per l’ús d’aquestes tecnologies, cada vegada més integrades en la nostra esfera personal i professional.

A banda del que s’ha exposat, amb aquesta guia es pretén informar la ciutadania sobre la forma d’exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga. També proporciona a empreses i organitzacions directrius clares sobre la manera de tractar dades personals, en especial quan siguin de grups de persones vulnerables o dades que presentin un grau de sensibilitat superior.





La guia es pot consultar en aquest enllaç.