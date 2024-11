La Seu aprova delegar en el Consell Comarcal la protecció d’animals i la gestió de la gossera

Refugi d’animals de l’Alt Urgell, a Benavarre (Foto: RàdioSeu / arxiu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, en el darrer ple de la Corporació- delegar en el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) la competència de protecció dels animals, com també cedir-li els terrenys del Refugi Comarcal d’Animals, a Benavarre, perquè facin aquesta tasca. Al mateix plenari, també s’ha acordat la revocació tant de les competències com de l’ús de la gossera al consorci Alt Urgell Gestió Medi Ambient (AUGEMA), després que aquest abril passat l’ens comarcal va aprovar la dissolució d’aquest organisme públic. Els quatre punts han tirat endavant per unanimitat de tots els grups municipals del Consistori.

El primer tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Medi Ambient, David Servat, va explicar que aquest tràmit es porta al plenari en resposta a la comunicació que els havia fet el Consell de l’Alt Urgell, de la dissolució d’AUGEMA i la previsió que a curt termini aquesta funció l’assumeixi directament l’ens comarcal. Servat va afegir que, a més a més, en aquesta etapa es treballa amb la possibilitat de reforçar aquest servei tenint en compte que la Cerdanya està interessada a fer-lo servir també, de manera que es consolidi com un refugi supracomarcal.





Posicionament de l’oposició

La resta de grups municipals van donar el vistiplau a aquests tràmits. Des de Junts, Jordi Fàbrega va recordar que és una passa necessària després que “el Consell ha decidit portar directament la gestió amb l’objectiu de ser més efectius i eficients”. Per ERC, Francesc Viaplana apunta que cal aprovar aquest canvi “per a fer la dissolució ben feta”. I des de la CUP, Núria Valls espera igualment que d’aquesta manera es millori la gestió.