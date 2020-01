El Grup Hiper Pas ha inaugurat recentment el Merca Center Ski, al Pas de la Casa, un establiment dedicat exclusivament a la venda i lloguer de material esportiu per a esquiadors i aficionats a la muntanya. Al llarg de 130 m2, el Merca Ski Center ofereix des d’assortiment tèxtil i accessoris de moda, fins a material d’esquí i muntanya de les marques més reconegudes a escala mundial, com és el cas de Rossignol, Black Diamond, Dynastar o Protest.

En aquest sentit, el Grup Hiper Pas es troba en un procés d’expansió, cercant nous conceptes per tal d’adaptar-se a l’evolució dels clients i, per aquest motiu, ha decidit apostar per una línia de negoci vinculada al material d’esquí i muntanya.

Per obrir aquest punt de venda, el grup ha fet una remodelació de l’espai i compta amb un equip format per cinc col·laboradors amb experiència en l’àmbit de l’atenció al client i vendes que, a més, han rebut una formació específica.