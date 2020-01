La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha visitat aquest dilluns al migdia les instal·lacions de la gossera oficial acompanyada pel director d’Agricultura, Josep Casals, i el veterinari de la instal·lació, Jesús Muro. Durant la visita, Calvó ha destacat el bon funcionament de la infraestructura així com el bon estat de les instal·lacions i dels cans que hi viuen. La ministra també ha posat en valor el “rol social” de la gossera com a “eina” per a conscienciar la població en relació a la tinença d’animals domèstics, així com la cura dels mateixos.

Una bona mostra d’això en són les dades de nous ingressos dels darrers tres anys, que han disminuït de manera sensible passant dels 62 el 2017 a 25 el 2019. Al llarg d’aquest mateix període (2017-2019) han arribat a la gossera 337 gossos. La majoria dels ingressos es produeixen arran de la recollida d’animals abandonats (animals no identificats), tot i que també hi ha un nombre considerable d’animals que arriben a la gossera cedits pels seus propietaris quan aquests no se’n poden continuar fent càrrec per raons diverses (salut, canvi d’habitatge, etc.).

Només una petita proporció dels animals que ingressen estan identificats i poden ser retornats i recuperats pels seus propietaris (8%). La resta d’animals que ingressen a la gossera són principalment donats en adopció o bé cedits en règim d’acollida per mitjà de les actuacions que duen a terme les entitats protectores (54%). La trobada a la gossera també ha servit per copsar de primera mà la feina diària que realitzen els treballadors de la gossera, associacions i voluntaris.

Per altra banda, i tal com es va comprometre el Ministeri, s’ha informat dels resultats dels últims informes que ha rebut el Govern en relació a la defunció de dues gosses el passat novembre. En les darreres proves encomanades al servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es descarta que els cans tinguessin Leptospira així com també qualsevol tipus d’intoxicació o ingesta de raticida, fet que reforça la casuística sobrevinguda, accidental i molt sobtada.

Finalment, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també ha apuntat que des del Govern ja s’està treballant amb el plec de bases per poder treure a concurs públic l’adjudicació de la gestió de la gossera i la gatera oficials, tant bon punt es disposi del pressupost per al present exercici 2020.

Amb aquest pas es vol afavorir el paper de les associacions d’animals perquè puguin tenir un rol més destacat en relació al foment de les adopcions i la tinença responsable d’animals de companyia. A més, això també permet anar un pas més enllà respecte als tràmits iniciats el 2016 i donar continuïtat al conveni i reglament de funcionament que es va signar l’any passat per a la gestió de la gossera.