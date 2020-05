Gratuïtat dels museus i equipaments culturals del país durant tot el mes de juny

La Taula de Museus d’Andorra, formada pels museus i els equipaments culturals gestionats pel Govern, pels comuns, pels privats i per les parapúbliques, han decidit impulsar l’entrada gratuïta a tots els equipaments culturals del país durant tot el mes de juny. La mesura té la voluntat de reactivar el sector i permetre a la ciutadania i als turistes redescobrir aquestes instal·lacions, que han hagut de tancar durant prop de tres mesos a causa de la situació generada per la COVID-19.

Així, i de manera paral·lela a l’obertura econòmica gairebé plena, la majoria dels museus també obriran les portes aquest dimarts 2 de juny. Més concretament, podran rebre visitants els següents equipaments: Museu de la Moto, Museu Casa Cristo, Museu de l’Electricitat, Museu Casa d’Areny-Plandolit, Cal Pal, Centre de Natura de la Cortinada, Museu del Còmic Joan Pieras, Centre d’interpretació del Comapedrosa, Espai Columba, Casa de la Vall, Museu Carmen Thyssen, Art al Roc i CAEE.

Obriran al públic el dia abans, és a dir el dilluns 1 de juny, el Museu de la Miniatura, Mola Serradora de Cal Pal i la Mina de Llorts. A partir del dimarts 9 de juny, ho faran el Museu de l’Automòbil, el Museu Postal i la Farga Rossell. En tots els casos, cada equipament tindrà un horari específic.

Amb tot, en aquesta fase encara no és possible el retorn a les condicions que precedien l’emergència sanitària; si bé s’instauren uns procediments de treball que han de permetre el bon funcionament de les instal·lacions i evitar la propagació del virus. Per això es controlaran els fluxos d’entrada amb indicadors de distanciament i recorregut de la visita, mentre que l’ús de la mascareta i el pagament amb targeta seran obligatoris.

A més, i de manera específica, cada institució ha adaptat a les seves instal·lacions el protocol lliurat pel Ministeri de Salut, on s’estableixen més recomanacions organitzatives i de neteja per als museus, les sales d’exposicions i les galeries d’art. L’objectiu és minimitzar el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 en el moment de l’obertura de l’activitat amb públic, tenint en compte que els edificis històrics i la presentació de col·leccions d’art ja tenien abans de l’emergència sanitària uns protocols especials pel que fa a la neteja i la desinfecció.

Reobertura dels equipaments esportius

La fase de la represa econòmica, que s’inicia l’1 de juny, també contempla la reobertura dels equipaments esportius públics i privats. Amb la mateixa voluntat d’evitar i minimitzar possibles contagis per coronavirus, l’obertura haurà de seguir uns criteris i protocols específics marcats pel Ministeri de Salut.

De manera general, l’assistència als centres esportius s’haurà de fer amb reserva prèvia i caldrà limitar l’accés a les zones de vestidors. En aquest sentit, cal evitar l’ús de les dutxes, saunes i banys termals. També s’haurà d’evitar compartir material esportiu i netejar les màquines i el material abans i després de cada ús. Es demana als usuaris que portin i utilitzin ampolles individuals.

Per a aquelles infraestructures que tinguin grades, l’accés estarà limitat i caldrà respectar la distància de seguretat i en els llocs d’atenció al públic serà necessari instal·lar barreres de separació física. Els centres hauran d’anul·lar els sistemes de control que funcionin amb empremta digital.