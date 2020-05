Economia i Turisme treballen amb els sectors per a la represa de l’activitat a partir de dilluns

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, han presentat els protocols i recomanacions, tant generals com específiques, de cara a la represa generalitzada de l’activitat, anunciada pel pròxim 1 de juny, amb l’objectiu de garantir la màxima seguretat dels treballadors i clients davant el coronavirus SARS-CoV-2.

Aquestes indicacions són fruit de la labor conjunta amb els sectors econòmics que podran reprendre l’activitat a partir de la setmana vinent, com els establiments d’hoteleria i restauració, comerç al detall i a l’engròs, així com la venda de vehicles de motor. També estaran autoritzats a reprendre l’activitat els equipaments esportius –tant comunals com privats– i instal·lacions culturals com ara museus, galeries d’art i cinemes. De fet, en aquesta segona subfase de la tercera etapa de reactivació, en la qual s’assoleix gairebé la plena obertura del teixit econòmic del país, es preveu que es puguin reincorporar uns 13.060 treballadors, que s’afegiran als 30.012 dels sectors que ja estan actius.

Així doncs, en primer lloc, Gallardo ha explicat que s’han definit un seguit de mesures generals, que segueixen els criteris de prudència i prevenció del Ministeri de Salut, d’entre les quals destaquen la distància mínima 1,5 metres i l’ús de material protector (mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic), així com col·locar els protocols visibles per incentivar la confiança dels clients. Paral·lelament, s’estan treballant protocols especials per a alguns sectors que ho requereixen.

En aquest sentit, el ministre ha exposat les recomanacions generals per al comerç. Jordi Gallardo ha apuntat que els establiments de moda, entre altres requisits, hauran de tenir una capacitat d’emprovadors al 50% o separar les peces de roba utilitzades i mantenir-les en quarantena 48 hores. Els establiments de perfumeria i estètica tindran prohibit la utilització de mostres i testers. Al seu torn, el titular de Presidència, Economia i Empresa, ha exemplificat també el cas dels comerços d’òptica, on el client no podrà emprovar-se les muntures lliurement, ja que les haurà de facilitar el professional i desinfectar-les després.

Per la seva part, Verònica Canals s’ha referit als protocols centrats en el turisme, que s’han realitzat en col·laboració amb les associacions del sector i, com en tots els casos, amb el Ministeri de Salut. Les recomanacions concerneixen als allotjaments turístics –hotels, hostals i residències i pensions–, empreses de gestió d’habitatge d’ús turístic (HUT), allotjaments rurals, càmpings, refugis de muntanya i agències de viatges.

Canals ha posat en relleu les indicacions generals més destacades, com ara la desaparició del bufet lliure a través de la potenciació del servei d’habitacions o transformar-ho en un bufet assistit o de servei a taula. També s’han definit mesures de desinfecció específiques, d’acord amb la normativa sanitària vigent, que inclouen l’ús d’equips de protecció individuals per als treballadors.

La ministra ha avançat que, en l’hipotètic cas de detectar una persona amb símptomes de la COVID-19 en les instal·lacions turístiques, s’ha precisat un procediment, que es fonamenta en trucar al metge o al 116 per seguir les indicacions inicials amb la possibilitat posterior de realitzar una prova PCR o TMA.