Grans novetats i al·licients esportius per a les Andbank GSeries 2024-2025

Un vehicle evolucionant damunt del Circuit Andorra – Pas de la Casa (Andbank GSeries)

Com cada any per aquestes dates, les Andbank GSeries estan cridades a ser un dels principals pols d’atenció de l’activitat automobilística al llarg de l’estació hivernal. Les qualitats úniques que caracteritzen el Circuit Andorra – Pas de la Casa, el circuit permanent més alt del món (a 2.400 metres d’altitud), el convertiran aquest any en l’epicentre de l’únic certamen de curses sobre gel que se celebri al sud d’Europa. Una singularitat insòlita fins ara, que contribuirà decisivament a realçar l’interès i la difusió internacional d’un campionat molt genuí, incentivat, a més, per grans novetats i al·licients esportius.

Les Andbank GSeries 2024-2025, presentades aquest dijous, oficialment, a la seu central de l’experimentada entitat de banca privada, assentaran un nou precedent a nivell de calendari, en avançar com mai el començament de la competició. La G1 se celebrarà per primer cop l’any en curs; concretament, el penúltim cap de setmana de desembre (21). Una data inèdita fins ara, que serà un incentiu per a aquells equips que conjuguin la seva activitat automobilística amb els grans atractius turístics pels quals destaca Andorra com a destinació hivernal.

Després del tret de sortida de la temporada, el certamen es reprendrà a principis de 2025, amb la celebració de dos meetings consecutius (G2 i G3), previstos els dies 11 i 18 de gener, respectivament. El colofó ​​del campionat el posarà la G4, programada per al dia 1 de febrer, tot i que l’organització de les Andbank GSeries es guarda una data de reserva per al 15 d’aquest mateix mes, davant de possibles eventualitats.

Esportivament, la competició organitzada cada hivern al Circuit Andorra – Pas de la Casa es renova també respecte a la passada edició, duplicant el repertori de categories que constituiran al llarg de la temporada el gruix del campionat.

Després d’un breu parèntesi, torna la categoria estrella d’aquest certamen, amb els flamants prototips Giand construïts per PCR Sport, que al llarg dels anys han propiciat el debut a les Andbank GSeries de grans referents del món del motor. A més, el preparador català posarà en lliça, a mode de test, la unitat de desenvolupament del vehicle d’última generació que està evolucionant de cara al 2026.

L’espectacle a la pista es multiplicarà també amb l’adopció dels SpeedCar alineats per l’experimentat Delfín Lahoz, preparats per a fer la seva entrada en escena al certamen hivernal convocat pel Circuit Andorra – Pas de la Casa, al Port d’Envalira.

Side by Side, una de les categories amb més afluència d’inscrits aquests darrers anys, es postula una vegada més com un dels grans atractius de les Andbank GSeries, integrades també pel Clio Ice Trophy que gestiona Alpine Racing. Tot un èxit de participació des que es va incorporar a aquest campionat, en la passada edició del qual es van agrupar pilots procedents de fins a cinc nacionalitats diferents (espanyola, andorrana, francesa, argentina i turca).

Per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitat entre els participants, i incrementar l’exigència tècnica de la competició, encara que tots els meetings s’emmarquin dins les instal·lacions del Circuit Andorra – Pas de la Casa, consten de diferents traçats, cosa que fomenta també l’aparició de diversos candidats a la victòria a cada categoria.

Tanmateix, i per tal de reforçar la repercussió i la promoció televisiva de l’esdeveniment, l’organització fa un esforç important, comptant amb una empresa especialitzada com Shakedown Media, productora oficial de diversos certàmens a nivell estatal, present ara també a l’aparell de comunicació de les Andbank GSeries 2024-2025. Un gran exponent per a l’activitat automobilística i esportiva del Principat d’Andorra, que es disposa a assolir aquesta temporada una rellevància única a nivell mundial.





Les declaracions

Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank: “Andbank està molt segur amb l’aposta de les Andbank GSeries. La continua feina que estan realitzant l’Àlex i el seu equip al circuit per tal d’oferir la millor experiència durant tot l’any és un senyal d’èxit assegurat. A més, estem molt contents també amb el fet que el circuit tingui moviment més enllà de les pròpies Andbank GSeries”.





Àlex Bercianos (Director Circuit Andorra – Pas de la Casa): “Gràcies a Andbank pel seu suport. Sense ells, no hauríem pogut avançar. Per a nosaltres, és un any molt important ja que, per primera vegada en tres dècades, no hi haurà Trofeu Andros i nosaltres serem el primer campionat d’aquestes característiques a nivell europeu. Hem agafat aquest desafiament amb la màxima il·lusió i donant-li la màxima visibilitat. És un repte majúscul, on apostarem per tenir quatre categories al campionat, entre les quals tornarem a tenir als Giand com la nostra aposta per a la categoria reina. Una mitjana del 75% de la inscripció de les categories està ja completa.

Seguim invertint en tota la part tecnològica del circuit, amb diferents càmeres per a les GSeries, xarxa de ‘wi-fi’, càmeres de vigilància, staff i públic. Hem realitzat una feina molt important per a que la gent pugui veure el live timing en directe mitjançant les TV. Una altra de les novetats importants és que començarem a provar els nous Giand i és possible que tinguem un nou prototip per a la temporada 2025-2026″.





CALENDARI ANDBANK GSERIES 2024-2025

G1 – 21 de desembre

G2 – 11 de gener

G3 – 18 de gener

G4 – 1 de febrer

GR (reserva) – 15 de febrer