Grans èxits versionats: nou disc de la Cobla Contemporània

Què tenen en comú el boom de la catalana Rosalía Fucking Money Man, el mític Smoke on the Water de Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover i Jon Lord i el boom estival Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee? Doncs la sardana. Si´, la sardana, aquesta és l’aposta de la Cobla Contemporània per atrapar un públic cada vegada més ampli amb el seu nou disc Rosalía en sardana i grans èxits Sardaxou, un nou CD, i ja en seran 36, que inclourà els grans èxits dels 25 anys de la Contemporània amb més novetats i propostes totalment sorprenents. Aquest serà el primer volum de la col·lecció Festa Major, i s’ha finançat a través d’una campanya de mecenatge.

El disc, que es gravarà en un estudi de Castellar del Vallès, inclourà 14 sardanes i un galop amb temàtiques de cinema, fusió, cançons de l’estiu, rock, reivindicació i la rumba. Cada peça incorpora més d’una cançó i el format interpretatiu és d’un curt i un llarg. Els instruments que interpretaran tot el disc són els genuïns de la cobla de sardana. Flabiol, dues tibles, dues tenores, dues trompetes, trombó, dos fiscorns i contrabaix.

I què ho trobarem? Aquí teniu la llista de cançons per anar fent boca:

Fucking Money Man (Milionaria), Tu x mi yo x ti i Malamente de Rosalia.

Els set magnífics d’ Elmer Berstein.

El bo, el lleig i el dolent i Fins que li va arribar l’hora d’ Ennio Morricone.

Bella Ciao, popular.

Rocky” de Bill Conti, Any Robbins, Carol Connors i Vicent Dicola.

Rocky III de Jim Peterik i Franki Sullivan.

Súbeme la ràdio d’Enrique Iglesias

Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee

El Puente” i Vuelo 502 de Ricardo Eliseo i Joaquin Alonso.

Ata una cinta amarilla al viejo roble de Irwin Levine i Lawrence Russell.

Satisfaction de Mick Jagger i Keith Richards.

Smoke on the Water de Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover i Jon Lord.

Flor de lluna de Carlos Santana.

The final countdowny de Joey Tempest.

Un beso y una flor de Nino Bravo.

América, américa i libre de José Luis Armenteros i Pablo Herrero.

Noelia de Agusto Alguero i Antonio Guijarro.

El Porrompero de Juan Solano.

La Cucaracha popular colombiana.

Borriquito com tú de Pere Pubill.

La Raja de tu falda” (Estopa).

Grease de Barry Gibb.

Star Wars” i Indiana Jones de John Williams.

Mambo number 5 de Dámaso Pérez.

Sintonia de 20th Century Fox.

Allò que el vent s’endugué de Max Steiner.

El padrino de Nino Rota.

El pont sobre el riu Kwai de Malcom Arnold.

Sonrisas y Lágrimas de Richard Rodgers.

