Gaudeix del teu dia, i recupera la teva energia amb complements alimentaris de magnesi

Des de fa uns dies ja podem començar a sortir al carrer, aquell que molts només hem vist a través de les finestres i els balcons de casa. El que succeeix és que ara ens sentim amb poca energia, ens cansem més. Això es deu a dos factors: a les llargues setmanes de confinament i l’astènia primaveral. Recupera la teva energia amb complements alimentaris!

Els complements alimentaris solen ser un gran aliat en aquestes circumstàncies, sobretot els que ens aporten magnesi, com Magnesium Duo. I és que la seva fórmula combina 2 sals de magnesi, vitamines B, PP, E i seleni i per això es converteix en un producte molt complet. A més, a diferència d’altres suplements similars del mercat, té una fórmula única amb altres vitamines i permet una millor absorció del magnesi per l’organisme en prendre’s en 2 preses durant el dia: 1 comprimit després de l’esmorzar i dos després del sopar.

Possiblement et preguntaràs quan has de prendre complements alimentaris a base de magnesi… Els professionals de Magnesium Duo ens han explicat que està recomanat quan es realitza una activitat intensa, quan sofrim fatiga com en períodes d’alta càrrega laboral, exàmens, quan compaginar vida laboral, familiar i social es faci difícil, en els canvis horaris o d’estacions i si practiques esport.

Què és el magnesi i per a què serveix

El magnesi és un nutrient que el cos necessita per a mantenir-se sa. Contribueix a disminuir la fatiga, regula la funció dels músculs i el sistema nerviós, contribueix a la funció psicològica normal i al manteniment dels ossos en condicions normals.

Encara que una dieta saludable i equilibrada hauria de bastar per a tenir les aportacions diàries de magnesi necessàries, el dèficit d’aquest mineral és més freqüent del que pensem. De fet, un estudi realitzat a França va demostrar que el 77% de les dones i el 72% dels homes ingerien quantitats de magnesi inferiors a les recomanades.

A Espanya, el Reial decret 1669/2009 del 6 de novembre estableix una quantitat diària recomanada (CDR) per al magnesi de 375 mg.

Els aliments rics en magnesi són, entre altres, són les verdures de fulles verdes (bledes, espinacs…), fruites (plàtan, albercoc, alvocat…), fruita seca (nous, ametlles, anacards, cacauets…), cereals i llegums (arròs integral, soia, cigrons…) i el cacau.

Descobreix els beneficis de les vitamines B

Les del grup B són un conjunt de vitamines hidrosolubles que participen en moltes reaccions de l’organisme. Repassem-les…

La vitamina B1

També coneguda com a tiamina, la vitamina B1 contribueix a aconseguir un metabolisme energètic normal, al funcionament normal del sistema nerviós, a tenir una funció psicològica normal i al fet que el cor funcioni amb normalitat.

Per a aconseguir tots aquests beneficis, cada dia hauríem de consumir 1,1 mg de vitamina B1. I quines són les fonts de vitamina B1 o tiamina? La trobaràs en els productes integrals, enriquits i fortificats com el pa, els cereals, l’arròs, la pasta i la farina, però també en el peix, les carns magres i la llet.

La vitamina B2

També coneguda per riboflavina, la vitamina B2 contribueix al metabolisme energètic normal, al funcionament normal del sistema nerviós, però també al manteniment en condicions normals de les mucoses, els glòbuls vermells, la pell i la visió. També contribueix al metabolisme normal del ferro, a la protecció de les cèl·lules enfront del dany oxidatiu i ajuda a disminuir el cansament i la fatiga.

La recomanació per a la vitamina B2 és de 1,4 mg/dia i la trobaràs en cereals, nous, llet, ous, vegetals de fulles verdes i carns magres.

La vitamina B3

Segons la reglamentació europea, la vitamina B3, també coneguda com a niacina o vitamina PP, contribueix al metabolisme energètic normal, al funcionament normal del sistema nerviós, la funció psicològica, al manteniment de les mucoses i la pell en condicions normals i a disminuir el cansament i la fatiga.

La recomanació per a la vitamina B3 (PP o niacina) és de 16 mg/dia i la pots trobar en la llet, els ous, el peix, les carns magres i les nous.

Coneix els beneficis de la vitamina E

Segons la reglamentació europea sobre declaració de propietats saludables, la vitamina E contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront del dany oxidatiu, i la seva recomanació és de 12 mg/dia.

Les principals fonts de vitamina E són lipídiques i les trobaràs en el blat de moro, nous, olives, vegetals de fulles verdes, olis vegetals i germen de blat.

El seleni i les seves propietats

És un nutrient del qual són recomanats el 12 µg/dia i que és important per a la reproducció, el manteniment en condicions normals del cabell i les ungles, així com el correcte funcionament del sistema immunitari, de la tiroide i de les cèl·lules enfront del dany oxidatiu.

Les principals fonts de seleni són els peixos i mariscos, la carn i aus, ous i altres productes lactis, així com el pa i altres productes derivats de cereals

Per bellezactiva.com