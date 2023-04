Gran èxit de la jornada “Lideratge femení al sector de les TIC”, organitzada per Andorra Telecom

Marta Bertran i Elisenda Bou en l’acte organitzat per Andorra Telecom (Andorra Telecom)

Alumnes de secundària del país han omplert, aquest matí de dijous, l’auditori del centre de Congressos de la capital per a escoltar el testimoni de dues dones enginyeres, referents internacionals en l’àmbit tecnològic. Andorra Telecom ha celebrat amb aquesta Jornada, el Dia Internacional de les Noies a les TIC, una iniciativa de Nacions Unides per a fomentar les vocacions científiques entre les noies. L’objectiu de la parapública ha estat, a través del testimoni de dues joves enginyeres amb unes trajectòries d’èxit, trencar estereotips de gènere en un àmbit molt masculinitzat i que està patint una manca de representació femenina.

Elisenda Bou Balust, enginyera de telecomunicacions i especialista en IA i sistemes d’aprenentatge autònom ha fet èmfasi en la seva intervenció en la importància “que les empreses tecnològiques comptin amb equips diversos per a produir una tecnologia que sigui diversa”, defensant la necessitat que “es visibilitzi de manera natural” les dones científiques, i que les nenes i noies es convencin que les carreres STEAM “són el futur” davant els reptes que té plantejada la societat.

Marta Bertran, enginyeria telemàtica, ha fet un recorregut per la seva experiència com alumna fins a arribar al Centre Europeu de Recerca Nuclear (CERN) on està cursant el doctorat, ha animat les noies a provar i equivocar-se, a esforçar-se i estudiar per a aconseguir un bon expedient acadèmic, “que després et pot obrir moltes portes i optar a moltes oportunitats formatives i laborals”. Bertran ha animat a introduir en els currículums acadèmics dels infants “l’aprenentatge del codi, en un moment en què no existeixen en la ment dels infants cap estereotip en relació a la tecnologia”.

Els alumnes convidats per Andorra Telecom han pogut mantenir, al final de la Jornada, un diàleg amb les enginyeres que han respost a algunes de les moltes preguntes que els han efectuat els alumnes assistents.

Des d’Andorra Telecom, la responsable de RSE, Inés Martí, s’ha mostrat molt satisfeta per com s’ha desenvolupat la Jornada, agraint als centres educatius, alumnes, professors i direccions dels centres la bona acollida de la iniciativa, i “molt especialment a l’Elisenda Bou Balust i la Marta Bertran per acceptar la invitació i compartir, avui, a Andorra, amb tots nosaltres, les seves experiències i reflexions al voltant d’una situació que ens preocupa com a empresa, com preocupa al conjunt del sector, la manca de vocacions entre les noies cap a carreres STEAM. Unes formacions que oferiran unes grans oportunitats laborals en tots els àmbits” ha conclòs la responsable de RSE d’Andorra Telecom.