El president de l’EFA diu que “s’inicia un nou calendari polític que marcarà l’economia” del país

L'assemblea de l'EFA (EFA)

El president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, ha assegurat que, coincidint amb l’inici del nou calendari polític, l’entitat ha de seguir vigilant de prop l’evolució de l’economia del país. “Caldrà coordinar bé la feina amb les diferents administracions, institucions i entitats de l’àmbit econòmic i social per tal que totes treballin en el mateix sentit”, ha assegurat. Alhora ha recordat que “també caldrà continuar vetllant les negociacions amb la Unió Europea”, un dels dossiers cabdals que ocupa i preocupa l’EFA.

En el marc del discurs d’obertura de l’assemblea general de l’entitat, celebrada aquest dijous, Armengol ha destacat que l’EFA també centrarà la feina en accions d’impacte que tinguin retorn social i mediambiental, en les infraestructures i en la fiscalitat.

Altres objectius d’aquesta associació, que aplega 68 empreses familiars del Principat, passen també per vetllar per la reforma de la CASS i tot allò relatiu a les relacions laborals davant l’escenari de manca de mà d’obra en determinats sectors professionals, així com mantenir les bones relacions internacionals amb associacions homòlogues, aportar coneixement al teixit econòmic i empresarial del país, afavorir el relleu generacional per a donar pas als joves empresaris familiars i, en general, treballar perquè l’economia andorrana continuï creixent i creant riquesa.