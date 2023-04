El PS d’Encamp, a favor de recuperar “certa normalitat” en l’enllumenat de Nadal

A la dreta, els consellers comunals del PS a Encamp, Enric Riba i David Rios (Comú d’Encamp)

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, s’han mostrat partidaris de recuperar “certa normalitat” en l’enllumenat de Nadal després de superar la crisi energètica que va afectar el país i el seu entorn les passades festes. Això sí, entenen que “cal mantenir uns criteris d’estalvi elèctric”. Així ho han explicat en declaracions a la premsa posteriors a la celebració del Consell de Comú d’aquest dijous a Encamp.

Rios i Riba han assenyalat que, després de quatre mesos d’haver aprovat el pressupost, “ja hi estan fent modificacions”. Algunes són conjunturals, com la regularització de l’IPC, però d’altres es podien haver previst, a parer dels socialdemòcrates, com són l’arranjament de voreres o l’enllumenat públic.

En aquest darrer sentit, han celebrat que es recuperi la “normalitat” de l’enllumenat de Nadal, ja que genera “ambient”, sempre que sigui “dins un marc pressupostari raonable”. “Malbaratar l’electricitat no és raonable”, ha manifestat Rios, justificant la posició favorable a mantenir uns criteris d’estalvi.