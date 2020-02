Són freqüents els casos de persones que veuen amb estupor com Google Maps ha guardat tots els seus desplaçaments dels últims mesos. La plataforma permet monitorar tots els recorreguts de manera cronològica, sempre que els usuaris no hagin explicitat que Google no guardi aquesta informació. El resultat és un historial que a molts internautes els demostra fins quin punt Google coneix amb detall les seves vides. Segons explica la primera empresa d’internet, aquesta opció serveix perquè els seus consumidors tinguin majors facilitats a l’hora de trobar les seves destinacions habituals. Amb tot, les critiques a l’emmagatzematge d’informació que fa Google i sobretot Google Maps, han fet que l’empresa prengui cartes en l’assumpte. Google ha anunciat que a partir de gener permetrà dur a terme un esborrat massiu de les dades que atresora la seva eina geogràfica. D’aquesta manera, es podran eliminar al mateix temps diversos llocs que hagin estat visitats o eliminar entre diverses dates els emplaçaments recorreguts. Al mateix temps, l’empresa ha afirmat que també estendrà als usuaris d’iOS la possibilitat de poder utilitzar Google Maps en la manera incògnita. Això significa que els viatges efectuats no quedaran registrats.