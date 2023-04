Combel Editorial

Títol: Mia fantasia. El secret del drac

Escriptor/a: Elisenda Roca

Il·lustrador/a: Betowers

Editorial: Combel Editorial

Pàgines: No especificat

Edat: A partir de 7 anys

Elisenda Roca i Betowers, autores de la sèrie Mia Fantasia (Combel Editorial), presenten la cinquena aventura de la col·lecció de novel·les il·lustrades per a nens i nenes a partir de 7 anys: El secret del drac.

: , amb una important trajectòria en literatura infantil i juvenil, i , que aporta unes il·lustracions expressives i amb una gran càrrega de color. La sèrie inclou una cançó i ha estat traduïda a quatre idiomes: italià, rus, turc i grec.

Just el matí del dia de Sant Jordi, els gatets Flor, Buf, Sal, Sol i Gris estan excitats, i no precisament pels llibres i les roses que inunden els carrers! Els gatets diuen que han vist un drac a les Muntanyetes Vermelles i els seus pares no els creuen. La Mia i la seva colla, però, sí que s’afanyaran a investigar si el que diuen els menuts és veritat… I s’enduran una bona sorpresa!

Activeu bé els cinc sentits perquè en aquesta història res no és el que sembla…





Les autores

Elisenda Roca ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional com a periodista a la ràdio i televisió. En la seva faceta literària ha publicat llibres infantils i juvenils. També ha dirigit diverses obres de teatre.

Betowers ha col·laborat amb diverses revistes i editorials, i també ha treballat en una empresa de videojocs. Una de les seves màximes és crear protagonistes que surtin dels estereotips i serveixin per als petits lectors del futur.