Gina del Rio acaba 5a a l’sprint de la FESA Cup de Falcade

Gina del Rio durant la seva estada competint a Goms (FAE)

Aquest divendres s’ha disputat la primera cursa de les tres de la Copa d’Europa (FESA Cup) que acull Falcade (Itàlia) aquests dies. L’esquiadora de fons andorrana, Gina del Rio, ha estat 5a a l’sprint en clàssic. Del Rio ha aconseguit classificar-se per a les rondes finals en una qualificació en què ha obtingut el segon temps de totes les participants, amb 4.05.43, només superada per l’alemanya Lisa Lohmann, amb 4.04.60.

Després, a les rondes finals, en quarts de final ha guanyat el seu heat per davant de l’alemanya Katja Veit i la suïssa Fabienne Alder, que han passat també a semifinals. A les semis, Del Rio ha tornat a vèncer, en aquesta ocasió superant a l’alemanya Theresa Fuerstenberg, que ha entrat també a la final.

En la final, Gina el Rio ha acabat en la 5a posició amb un crono de 4.07.83, en un tancat sprint per les primeres posicions. De fet, 4.06.32 ha estat el temps de la guanyadora, la italiana Iris De Martin, seguida per les alemanyes Anna-Maria Dietze (4.06.67), Lisa Lohmann (4.06.98) i Theresa Fuerstenberg (4.07.72). Sisena ha estat la també alemanya Lena Keck, per darrere de Del Rio.

Dissabte, cursa de 10km individual en patinador, mentre que diumenge última cursa 15km persecució respecte al temps del dissabte, i en clàssic.





Xabier del Val, responsable de l’equip de fons: “La qualificació ha estat d’alt nivell i ho ha fet molt, molt bé. A les finals ha anat bé, però anava tirant ella, t’agafaven el rebufo i això ens ha perjudicat. En tot cas crec que aquest any estar en una final, al top6 en un sprint clàssic, crec que ja és molt positiu. Estem molt contents del rendiment, d’estar en la final, tot i que hem de continuar treballant la tàctica”.