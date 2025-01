Cande Moreno, 13a al supergegant que tanca la Copa d’Europa de Zauchensee

Cande Moreno i Jordina Caminal, a Zauchensee (FAE)

Última cursa de la Copa d’Europa de velocitat a Zauchensee, amb un supergegant en què l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha aconseguit la 13a posició amb el dorsal 40. L’andorrana ha marcat un crono de 1.14.94, a 2.54 de la guanyadora, l’austríaca Nadine Fest (1.12.40) i a 1.21 del podi que ha tancat la francesa Clara Direz. Segona ha estat la italiana Sara Allemand.

Cande Moreno ha fet una baixada molt bona marcant el 22è temps al primer sector amb +0.95, el 21è al segon amb +0.85 i el 13è al tercer sector amb +0.74. Finalment, ha estat 13a amb +2.54.

Per la seva part, Jordina Caminal no ha pogut completar la cursa. Caminal, que sortia amb el dorsal 26, marcava el 20è temps al primer sector i el 28è al segon, però no podia arribar al tercer sector i quedava fora de carrera.





Pròximes curses

Ara, Jordina Caminal torna a casa per a descansar uns dies abans de la pròxima cursa per a ella, que serà la Copa d’Europa de Sella Nevea (Itàlia), del 27 al 30 de gener amb dues jornades d’entrenament (27 i 28) i dos descensos (29 i 30).

Per la seva part, Cande Moreno continuarà ara amb la Copa del Món, la seva primera d’aquesta temporada, a Garmisch-Partenkirchen, on competirà del dijous 23 al diumenge 26 de gener. A la cita alemanya tindrà dos entrenaments de descens els dies 23 i 24, un descens el 25 i un supergegant el 26.





Cande Moreno, esquiadora: “La veritat és que estic molt contenta, penso que hem complert tots els objectius que ens havíem plantejat i ara estic preparada per a anar a les Copes del Món de la setmana que ve a Garmisch, amb un top15 en supergegant, que vulguis o no ha sigut una disciplina que els últims dos anys m’ha costat molt. Tot i que puc esquiar molt bé em costava molt concretar-ho, i per a mi avui arribar amb un traçat com el d’avui on molta gent s’ha sortit ja és un objectiu complert, així que estic molt satisfeta. Crec que, poc a poc, hem anant fent els passos que calien. Tot i que no hem fet una bona preparació em sento còmoda, hem fet els passos amb FIS i hem complert els objectius, hem fet els passos en Copa d’Europa i els hem complert també, així que ara anem a la Copa del Món i espero complir-los també”.