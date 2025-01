Esteve torna a la zona de punts de la Copa del Món: 22è a l’individual en lliure de Les Rousses

Irineu Esteve, a Les Rousses. Foto: Modica Nordic Focus

L’esquiador de fons, Irineu Esteve, ha tornat a competir aquest divendres i ho ha fet a la primera de les dues curses que disputarà a la Copa del Món de Les Rousses (França). L’andorrà ha estat 22è als 10km individuals en lliure. Esteve ha finalitzat 22è sortint amb el dorsal 43, i amb un temps de 20.46,7, a 56,1 del guanyador, que ha estat el noruec Iver Tildheim Andersen amb 19.50,6.

Al quilòmetre 2.3 Esteve marcava el 32è crono, mentre que a meitat de cursa era el 25è temps perdent 30 segons respecte al millor. Al quilòmetre 8.1 ja se situava 22è, a 50 segons, i en aquesta posició es mantindria al final. Irineu Esteve competirà ara diumenge, a la cursa de 20km mass start en clàssic.





Irineu Esteve, fondista: “Una cursa una mica complicada. Esperàvem estar en posicions més capdavanteres tot i que una 22a posició tampoc està tan malament. No estem lluny dels primers, tot i que esperàvem una mica més. L’estratègia era sortir no molt forts perquè començàvem amb una pujada bastant ‘heavy’ i sabíem que el lactat se’ns acumularia bastant a la primera volta. Llavors, hem intentat començar una mica més suaus, per a incrementar a la segona i tercera voltes. Però aquesta era la teoria, però a la pràctica és que hem sortit normal i de seguida l’àcid làctit se’ns ha pujat a les cames i a la segona i tercera volta ens ha tocat patir. Ens hem pogut enganxar a un que ens ha agafat per darrera, però hem estat amb ell un quilòmetre o dos i després ja era qüestió d’intentar remuntar posicions de mica en mica fins el final de la cursa. Esperem el diumenge poder fer-ho una mica millor i tenir millor feeling”.