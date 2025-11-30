La 15a Mostra de Cinema Etnogràfic aterra a Encamp amb dos documentals sobre la transhumància

La 15a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya arriba a Encamp el proper dimarts, 2 de desembre, a les 19 hores, a l’antic edifici de Ràdio Andorra. L’acte acollirà les projeccions dels documentals “Veus transhumants”, de Paula Escribano i “Camins de Tradició, la Transhumància a Andorra”, dirigida per Sergi Pla, i un col·loqui posterior amb el pastor Martí Pubill sobre la tasca dels pastors i la transhumància, on s’oferirà un tast d’aigües d’herbes i galetes silvestres.
La primera projecció posa en valor la transhumància a peu a Catalunya actualment des d’una mirada antropològica amb un recorregut que passa per Arens (frontera amb l’Aragó), Llesui, i una ruta de set dies a peu des de la Garrotxa fins a la Molina, impulsada per Prem Puig, Eva Grau i l’Ecoxarxa de Mieres. Durant aquesta experiència es tractaran temes com la transformació familiar, la burocràcia, el treball migrant, la gestió dels comunals i el relleu generacional, i els reptes i suports actuals que travessen els pastors i les seves ovelles.
La segona obra, de Sergi Pla, tracta la transhumància a Andorra i la seva transformació amb el pas del temps. A més, posa de relleu com la pràctica és reconeguda a nivell internacional i forma part del patrimoni immaterial de la UNESCO, fet que reforça la seva importància simbòlica i real per a la comunitat.
Finalment, el col·loqui amb Pubill servirà per a reflexionar sobre la tasca que fan els pastors i l’evolució de la transhumància, així com per a parlar del treball del Col·lectiu Eixarcolant i del Node Pirineu Central.
L’activitat, d’entrada gratuïta, està organitzada pel Node Pirineu Central del Col·lectiu Eixarcolant i compta amb la col·laboració del departament de Medi Ambient de Comú d’Encamp i del Govern d’Andorra.