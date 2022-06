Es presenta a la Seu el llibre “100 coses que has de saber sobre Andorra”

Després de convertir-se en el llibre més venut per Sant Jordi, al Principat d’Andorra, i de vendre dues edicions en menys de dos mesos, Arnau Colominas i Maria Cucurull presentaran a la Seu d’Urgell el seu exitós volum ‘100 coses que has de saber sobre Andorra’, publicat per Anem Editors.

L’acte tindrà lloc aquest dimecres, di 29 de juny, a les 19 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. La presentació també servirà per a donar el tret de sortida a la venda de la 3a edició del llibre fora d’Andorra.