Gerard de la Casa suma un nou podi a la Pujada a Callús-Sant Mateu

El pilot del Principat, Gerard de la Casa, va aconseguir un nou podi al Campionat de Catalunya de Muntanya 2026. Aquesta vegada va ser en el marc de la XXVI Pujada Callús-Sant Mateu, prova organitzada pel Moto Club Manresa i que va aplegar més de setanta participants en una jornada marcada per les altes temperatures.
Aquesta prova va tenir un recorregut de 4,905 km, entre les poblacions de Callús i Sant Mateu de Bages amb unes condicions de l’asfalt immillorables, ja que bona part del traçat va rebre un asfaltatge nou unes setmanes abans. La jornada va estar marcada també per la nombrosa presència de públic al llarg del recorregut, sobretot en el tram inicial, pel fet que la sortida era al mateix nucli urbà de Callús.
En aquestes condicions, Gerard de la Casa, que l’any passat va competir en aquesta prova amb el Cupra León, en aquesta ocasió al volant del Ford Fiesta preparat per Baporo Motorsport, va anar de menys a més i, si bé en les dues sessions d’entrenaments es va mostrar amb certa cautela, a les curses va mostrar la seva millor versió.
A la primera pujada de competició va fer volar el seu Ford Fiesta al llarg dels quasi 5 km de recorregut. Amb una mitjana de quasi 105 km/h, va marcar el segon millor temps de la categoria a només un segon del més ràpid. A la segona cursa, de nou, va tornar a calcar el temps anterior amb una diferència de només una dècima, sent el millor de la categoria. Així i tot, per a la classificació final va valer els millors temps de la primera sèrie, amb el qual Gerard de la Casa va aconseguir el segon lloc i sumar un nou podi aquesta temporada al certamen català de muntanya.
Classificació final Pujada a Callús-Sant Mateu. Categoria turismes
|p
|Pilot
|Vehicle
|Cursa 1
|Cursa 2
|Millor
|1
|Jordi Gaig
|Porsche 911 GT3 Cup
|2:48.105
|4:46.719
|2:48.105
|2
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|2:49.262
|2:49.369
|2:49.262
|3
|Luis Aguilera
|Honda Civic
|2:57.520
|2:56.831
|2:56.831