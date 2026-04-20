Una trentena d’activitats per a commemorar el 50è aniversari del nou Santuari Nostra Senyora de Meritxell

Aquest any el Santuari Nostra Senyora de Meritxell celebra el cinquantè aniversari, des de la seva inauguració. Per aquest motiu, el Govern i el Comú de Canillo han organitzat una trentena d’activitats per a commemorar aquesta efemèride. Els encarregats de presentar-les han estat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, acompanyats del director del Departament de Promoció Cultural del Ministeri, Joan-Marc Joval, i el director de Cultura i Tradicions del Comú, Robert Lizarte.
“Aquest cinquantè aniversari ens ofereix l’oportunitat de mirar enrere, recordar el camí recorregut i posar en valor el llegat que representa aquest santuari, però també és una oportunitat per a mirar endavant”, ha assegurat Mònica Bonell. En aquest punt, la ministra també ha destacat les actuacions de millora i manteniment del Santuari que s’han dut a terme coincidint amb el 50è aniversari: la instal·lació de 3 campanes per al Santuari nou, per a completar i poder interpretar l’Ave de Meritxell, la renovació i la millora de la il·luminació exterior (juntament amb FEDA) i la renovació del camí verd fins a Prats, amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.
Per la seva banda, Jordi Alcobé ha relatat que “per a Canillo, el Santuari de Meritxell és un dels nostres grans actius patrimonials i espirituals. És molt més que un monument; és un punt de trobada que forma part de la memòria col·lectiva del nostre poble. És un dels llocs més visitats i emblemàtics d’Andorra. Aquest 50è aniversari és una oportunitat per a posar en valor el Santuari com a símbol d’identitat, espiritualitat i cohesió del nostre país. Des del Comú de Canillo hem volgut contribuir amb una programació que convida tant residents com visitants a redescobrir aquest espai únic des de diferents vessants. Amb aquest conjunt d’activitats volem dinamitzar el territori i, alhora, contribuir a preservar i difondre aquest llegat tan significatiu per a Canillo i per Andorra”.
Entre els actes impulsats pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, destaquen un seguit d’activitats, incloses al programa ‘Canya als museus’ i ‘Nits d’Estiu’, centrades en el redescobriment del Santuari des de diversos vessants i adaptades a diferents públics, així com altres activitats com una exposició fotogràfica o xerrades focalitzades en l’arquitectura del Santuari. Finalment, en l’àmbit de la dansa i les arts escèniques, diverses companyies del Principat han estrenaran espectacles concebuts amb motiu del 50è aniversari. Es pot consultar tot el detall, aquí.
En el cas de les activitats programades pel Comú de Canillo, destaquen: els dos concerts d’orgue commemoratius que tindran lloc al Santuari de Meritxell els dies 6 i 20 de setembre de 2026 per part d’”Amores Grup de Percussió & Ignacio Ribas” i l’organista italià Paolo Oreni, respectivament. Fer esment que l’orgue és un orgue modular especial que està a disposició dels músics pels dos esdeveniments citats. Un altre acte programat és l’estrena del documental especial produït pel Comú sobre els 50 anys del Santuari.
Signatura del conveni de col·laboració per al manteniment ordinari del Santuari
Coincidint amb la celebració, el Govern, a través del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i el Comú de Canillo han formalitzat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir un marc estable per a garantir el manteniment ordinari del Santuari de Meritxell, monument de gran valor religiós, cultural, artístic i arquitectònic. L’acord, vigent fins a finals d’enguany i renovable anualment, preveu una actuació coordinada entre ambdues institucions per a assegurar el bon estat de conservació del Santuari Nou, el Santuari Vell i els seus entorns, en benefici tant dels fidels com dels visitants.
En virtut del conveni, el Govern assumeix les tasques de manteniment ordinari de les instal·lacions interiors, les exposicions, la il·luminació, la neteja, la jardineria, la seguretat i altres serveis associats al funcionament del conjunt monumental, mentre que el Comú de Canillo es fa càrrec del manteniment dels espais exteriors, dels accessos i del suport logístic als actes que s’hi organitzen.