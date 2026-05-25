Gerard de la Casa guanya a la 21a Pujada a la Trona i és nou líder del Campionat de Catalunya de Muntanya

Gerard de la Casa al volant del Ford Fiesta preparat per Baporo, va aconseguir aquest cap de setmana una important victòria a la 21a edició de l’exigent Pujada a la Trona, tercera prova del Campionat de Catalunya de Muntanya, resultat que li permet catapultar-se al lideratge del certamen després de tres curses disputades. La Pujada a la Trona, és una de les proves mítiques del calendari automobilístic català. Els seus quasi sis quilòmetres i un important desnivell, amaguen un dels traçats més tècnics i exigents del certamen, en el qual mantenir el ritme en els diferents sectors és una tasca molt difícil.
Amb una llista de 83 equips inscrits, per a Gerard de la Casa se li presentava una cursa amb molta competència amb vehicles molt ràpids. El pilot andorrà va fer dues pujades quasi calcades, després d’haver fet dues tandes d’entrenament i els registres finals ho demostren. Només sis dècimes de diferència entre els dos temps obtinguts demostren la competitivitat de Gerard de la Casa i el seu Ford Fiesta.
A més de guanyar la categoria turismes, Gerard de la Casa, va lluitar de tu a tu amb les barquetes, alguna de les quals no va poder fer res davant la rapidesa del conjunt andorrà. El tercer lloc final en el podi absolut ho corrobora, repetint el podi que ja va protagonitzar l’any passat, ampliant així l’extens palmarès en aquesta prova que va encetar amb la victòria absoluta a l’edició del 1999 amb una barqueta Osella.
Arinsal, la següent cita
El pròxim compromís de Gerard de la Casa serà aquest cap de setmana, amb motiu de l’estrena del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) que tindrà per escenari Arinsal en dues jornades de competició, els dies 30 I 31 de maig.
Classificació final categoria turismes a la 21a Pujada a la Trona
|Pilot
|Vehicle
|Cursa 1
|Cursa 2
|Millor
|1
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|4:07.783
|4:07.159
|4:07.159
|2
|Josep M. Soler
|Skoda Fabia
|4:11.250
|4:09.264
|4:09.264
|3
|Joan Vinyes
|Seat Ibiza
|4:12.085
|4:10.936
|4:10.936
Classificació provisional Campionat de Catalunya de Muntanya, categoria turismes
|Pilot
|Vehicle
|Punts
|1
|Gerrd de la Casa
|Ford Fiesta
|65
|2
|Jordi Gaig
|Porsche 911 GT3
|50
|3
|Luis Aguilera
|Honda Civic
|40