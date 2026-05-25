Tres persones arrestades per alcoholèmia, una d’elles després de tenir un accident

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut tres persones aquest passat cap de setmana, totes a Andorra la Vella. La matinada de dissabte, la Policia va arrestar un motorista de 31 anys amb una taxa d’1,49 després que la patrulla el controlés quan el va veure circular contra direcció. A primera hora del matí de dissabte, es va detenir una dona de 32 anys amb un positiu d’1,05. Havia tingut un accident de circulació contra la rotonda situada en la cruïlla entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Gil Torres.
En últim lloc, la matinada de diumenge, la Policia va arrestar el conductor d’un patinet, un home de 42 anys, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,92. Circulava fent ziga-zagues i sense respectar la senyalització horitzontal.