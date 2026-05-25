Protagonisme de Joan Vinyes a la Pujada a la Trona

Joan Vinyes va tornar a ser un dels protagonistes destacats de la Pujada a la Trona, prova puntuable pel calendari català de curses de muntanya, que en aquesta 21a edició va aplegar més de vuitanta equips a la sortida. Com ja va fer a principis de temporada al Ral.li Sant julià, el pilot andorrà va tornar a posar-se al volant del Seat Ibiza Kit Car preparat per Baporo Motorsport, per a competir en el traçat d’aquesta mítica prova de la comarca d’Osona, en un traçat que va des de les Masies de Voltregà fins a Sant Boi de Lluçanès amb un recorregut de 5,744 km difícil que obliga els pilots a mantenir una gran concentració.
Vinyes va mostrar des del principi la seva rapidesa i els primers registres als entrenaments ja el col·locaven entre els més ràpids de la categoria turismes. I ho va demostrar en les dues pujades puntuables, en les quals va estar molt a prop de desbancar de la segona posició a Josep M. Soler amb el seu modern Skoda Fabia. Cal recordar que l’Ibiza Kit Car és un cotxe concebut a mitjans dels anys 90 i que després de 30 anys, manté una competitivitat envejable, gràcies als dots de pilotatge de Joan Vinyes i l’acurat manteniment mecànic per part de Baporo Motorsport. Amb tot això, Vinyes va aconseguir la tercera posició final absoluta de la categoria de turismes i la segona de la classe 4.
Doble presència de l’equip Vinyes Dabad a la Pujada Arinsal (CAAM) els dies 30 i 31
Joan Vinyes afrontarà el pròxim cap de setmana en doble repte de la Pujada Arinsal, prova que inaugura el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya 2026 i que tindrà dos dies de competició. El dissabte, dia 30 ho farà amb l’espectacular barqueta i el diumenge dia 31 amb el BMW.
La participació de l’equip Vinyes Dabad es veurà reforçada a la pujada Arinsal amb Joan Vinyes Jr. al volant d’un Cupra Leon els dos dies. El jove pilot andorrà, que competeix en la Toyota GR Cup Spain, farà així el seu debut oficial en la modalitat de muntanya en aquest certamen que organitza l’Automòbil Club d’Andorra.
|p
|Pilot
|Vehicle
|Cursa 1
|Cursa 2
|Millor
|1
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|4:07.783
|4:07.159
|4:07.159
|2
|Josep M. Soler
|Skoda Fabia
|4:11.250
|4:09.264
|4:09.264
|3
|Joan Vinyes
|Seat Ibiza
|4:12.085
|4:10.936
|4:10.936