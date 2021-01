Gaudeix d’un cabell net més temps amb aquests consells

Tenir el cabell net més temps és un dels meus grans objectius de la meva rutina capil·lar. Em sento bastant incòmoda quan detecto que la meva cabellera alberga brutícia, però tampoc sóc especialment partidària de rentar-me el cap tots els dies – tinc el cabell bastant fi i sec-. Et presento, a continuació, una sèrie de consells que a mi m’han ajudat a espaiar les rentades sense renunciar a una cabellera neta.

La meva cabellera és de fibra capil·lar molt fina i tendeix a sofrir sequedat, una tendència que jo combato amb productes que aporten una gran dosi d’hidratació. Per això, i entre que tampoc disposo de molt de temps en el meu dia a dia – jornades maratonianes de treball – he volgut espaiar les rentades. Així de pas evito menys assecadors i eines de calor en el dia a dia. He aconseguit ara tenir el cabell més net més temps. Com ho he aconseguit? No et perdis aquesta sèrie de consells que et presento, alguns de Nivea i L’Oréal Paris.

Evita tocar el cabell en excés i recull-lo per a dormir. Els olis naturals de les teves mans embruten el cabell molt fàcilment, així que aposta per looks que siguin totalment còmodes i en els quals no facin falta massa ‘carícies’ capil·lars. En el moment de dormir, recorda recollir el cabell, després d’haver-lo raspallat amb suavitat. Així evitaràs que es creïn embolics i que s’engreixi, alhora que facilitaràs el bon aspecte de la teva cabellera per a l’endemà.

i recull-lo per a dormir. Els olis naturals de les teves mans embruten el cabell molt fàcilment, així que aposta per looks que siguin totalment còmodes i en els quals no facin falta massa ‘carícies’ capil·lars. En el moment de dormir, recorda recollir el cabell, després d’haver-lo raspallat amb suavitat. Així evitaràs que es creïn embolics i que s’engreixi, alhora que facilitaràs el bon aspecte de la teva cabellera per a l’endemà. Utilitza un xampú neutre sense parabens ni silicones, perquè aquestes contribueixen al fet que el cabell s’embruti. Estàs de sort perquè el mercat actual de cosmètica capil·lar ofereix un ventall molt ampli d’aquesta mena de productes.

Doble xampú . Encara que pugui resultar un rotllo, realitzar dues vegades la rentada capil·lar és clau per a eliminar les restes de brutícia de la cabellera.

Aclareix el cabell amb aigua tèbia o freda . Quan emprem aigua a temperatura molt alta, s’arrosseguen els lípids del cuir cabellut i pot tenir un efecte rebot en la neteja capil·lar.

I ntercala l’aire fred amb el calent de l’assecador. Després d’assecar amb la tovallola la teva cabellera, evita acostar l’assecador amb aire calent a l’arrel, perquè així aconseguiràs que es contribueixi a la creació de sèu.

Assegura’t que el cabell estigui hidratat , gràcies a l’ús de cosmètics específics per a la nostra mena de cabellera. No tindrem una cabellera més neta si suprimim condicionadors i màscares, però sí més danyada. Recorda que s’han d’aplicar de mitjans a puntes i mai en l’arrel.

Confia en productes d’higiene capil·lar amb lavanda , ideal per a lluitar contra el sèu. Aquest element natural aconsegueix aportar hidratació i calma al nostre cabell.

Raspalla el teu cabell de mitjans a puntes . És important aquest gest per a alliberar la cabellera d’embolics. No obstant això, si raspalles des del cuir cabellut s’arrossegarà el sèu a la resta de la cabellera.

Allibera raspalls, pintes i eines de calor de la brutícia . Si utilitzem eines que no estan del tot netes podem embrutar la nostra cabellera. Es recomana utilitzar una fórmula higiènica (com aigua amb sabó) per a higienitzar pintes, raspalls i eines de calor.

No tinguis por d’utilitzar un xampú sec . Supera les objeccions i aposta per un xampú sec per a aguantar un dia més el teu cabell net i amb volum. Veuràs que es converteix en un aliat.

Perquè el cabell estigui més net és fonamental exfoliar-lo. Potser no ets conscient dels beneficis que comporta aquest gest en aquesta zona del cos, però la cabellera lluirà més sana i radiant si l’alliberes de totes les cèl·lules mortes i partícules.

Per bellezactiva.com