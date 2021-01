El bacallà: el peix blanc amb menys greix

El bacallà pertany a la família dels Glàdids. El seu hàbitat se situa a uns 500 metres de profunditat, si bé sol nedar entre els 150 i 200 metres.

Aquest peix blanc és propi d’aigües fredes, per la qual cosa es localitza principalment en les gèlides aigües de l’Atlàntic Nord. El seu agradable sabor el converteix en un dels peixos preferits dels nens. En la cuina admet molts tipus de preparació, des de la planxa, al forn, en amanides, arrebossat o en diferents guisats (al pil-pil, en esqueixada, en samfaina, amb tomàquet…). Entre les seves múltiples propietats, la més destacada és el seu baix contingut en greix (tan sols 0,5 g cada 100 g), fent-lo molt recomanat per a les dietes d’aprimament. Però no és l’únic:

Ric en omega 3 responsable de reduir el colesterol i per consegüent, prevenir les malalties cardiovasculars.

Conté molts minerals, entre els quals destaquen el fòsfor i el potassi. Amb el primer s’enforteix la pell, els ossos i les dents. El segon, millora el funcionament biològic del cervell i afavoreix el sistema nerviós.

Combat l’estrès gràcies a l’alt contingut en Vitamina B5.

Afavoreix la formació de glòbuls vermells.

Té una fàcil digestió.

A part dels seus beneficis per a la salut, un altre avantatge del bacallà és que és un animal del qual es pot aprofitar pràcticament tot. I és que una vegada extreta la carn, les seves freses serveixen per a ser venudes o com a esquer per a la pesca, i amb les seves restes s’extreu la farina de bacallà i el famós oli (del seu fetge), que té moltes aplicacions en els camps de la dietètica i la farmàcia.

Un consell per a les persones que sofreixen d’hipertensió o tenen retenció de líquids, és que han de consumir-lo fresc. Si per contra opten pel salat, han de saber que han de dessalar-ho adequadament per complet abans de menjar-ho.