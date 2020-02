Estudiants, docents i investigadors del país podran gaudir d’una estada de formació gratuïta a la Universidad del Pacífico (UP) de Lima, un dels centres privats més prestigiosos del Perú, després del conveni que ha signat el ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Actua, Jordi Gallardo, amb la degana de la facultat d’Enginyeria de la UP, Michelle Rodríguez. Gallardo, ha explicat que “l’objectiu és promoure la mobilitat internacional i estrènyer les col·laboracions en l’àmbit iberoamericà. Es tracta d’un intercanvi formatiu on els nostres estudiants, docents i investigadors d’entitats andorranes podran participar en projectes desenvolupats per aquesta reconeguda universitat d’on han sortit diversos ministres, i el mateix podran fer ells en projectes desenvolupats per Actua Innovació”. De fet, ens els darrers tres anys ja han estat treballant projectes d’Actua sis estudiants de la UP i ara es vol potenciar que els andorrans puguin aprofitar aquesta oportunitat.

Per la seva banda, Rodríguez ha destacat que “hem experimentat l’amabilitat dels andorrans i estem en deute amb ells. Som una universitat molt connectada al món, rebem més de 150 estudiants del món i ens falta rebre andorrans. Ens interessa que també coneguin la nostra cultura i les coses que estem fent aquí. I penso que Perú és un bon lloc on poder escalar aquests projectes que tenen a Andorra”.

L’acord permet que cada any un estudiant, docent o investigador del país pugui cursar la seva formació, per una durada mínima de tres mesos i màxima de cinc mesos, a la Universidad del Pacífico amb les despeses de viatges, assegurança mèdica, allotjament i manutenció cobertes. El conveni entre la UP i Actua Innovació té una durada de tres anys.

D’altra banda, Gallardo també ha estat convidat a participar en una taula rodona amb alumnes de la Facultat d’Enginyeria de la Universidad del Pacífico on juntament amb la directora General de Innovació, Tecnología i Digitalizació del ministeri de la Producció del Perú, Pamela Antonioli, han presentat els ecosistemes d’innovació d’Andorra i el Perú.

Reunions bilaterals amb el ministre d’Exteriors i l’alcalde Lima

A primera hora del matí el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, també ha mantingut trobades bilaterals amb el ministre Exteriors del Perú, Gustavo Adolfo Mezza, i amb l’alcalde de Lima, Jorge Muñoz, al Palau Municipal. Les temàtiques centrals han estat l’obertura econòmica que estan potenciant ambdós països, la preparació de la cimera iberoamericana i compartir coneixements en projectes relacionats amb la mobilitat, la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient.