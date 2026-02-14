Gabriel i Rius, diumenge a la Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden

Després d’uns dies d’entrenament i de competir, aquest dissabte, a Bad Wiessee, Bartumeu Gabriel i Àlex Rius competiran, demà diumenge, a la Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden (Alemanya). La cita arriba amb el repte d’arribar el més lluny possible en una competició en què els dos esquiadors andorrans sortiran amb dorsals molt alts, però amb totes les ganes del món per a aconseguir estar entre els millors.
Aquest dissabte, com a primer tast, Bartumeu Gabriel i Àlex Rius han estat a l’eslàlom NC de Brasil que ha acollit l’estació de Bad Wiessee, també a Alemanya, on els dos no han completat la primera mànega.