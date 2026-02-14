Alumnes de l’Escola Agrària del Pirineu venen productes propis al mercat de la Seu

Alumnes de l’Escola Agrària del Pirineu han instal·lat una parada al mercat setmanal de la Seu d’Urgell per a vendre-hi productes fets a mà que han elaborat en el marc de l’actual curs. Els estudiants del Cicle de Gestió Forestal i d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural aprofiten la formació per a posar en pràctica els seus coneixements tot preparant productes basats en materials o fruits dels boscos. D’aquesta manera, han elaborat melmelada de mora, encens de sàlvia, barretes alimentàries, infusions, espelmes amb essències com l’espígol, llenya o sobres amb una barreja d’herbes mediterrànies, entre d’altres. També donen a conèixer els estudis que estan cursant.
David Serrat, un dels alumnes que participa de la iniciativa, ha explicat que va conèixer l’existència d’aquest cicle a través d’internet i s’hi va apuntar perquè el podia fer a prop de casa. Ara, al segon i últim curs, desenvolupen un projecte en diferents mòduls i una de les activitats previstes és aquesta instal·lació d’una parada al mercat. Serrat indica que la idea ha estat ben rebuda i molts veïns i visitants s’hi aturen perquè els crida l’atenció la parada i tot allò que s’hi exposa. A la gent que s’atura, els remarquen el fet que són productes “totalment de primera mà”, fets per ells mateixos i sense cap material recomprat.
Un altre dels estudiants d’aquest cicle formatiu, Volodimir Protas, destaca que en el cas de les melmelades han fet tot el procés de recollir els fruits necessaris i després processar-los a l’escola, i que per a les infusions també han recollit la matèria en cultius pròxims al recinte de Bellestar. Per a la llenya, l’han extret igualment d’un bosc de la zona i després l’han tallat amb les motoserres de què disposen al centre formatiu.