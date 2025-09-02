El nou Centre de Català d’Encamp obre les portes

El nou Centre de Català d’Encamp ha obert les seves portes aquest dimarts. Els espais, que fins ara estaven situats a l’edifici annex a la seu del Ministeri de Cultura a l’antic Hotel Rosaleda, s’han traslladat a la planta baixa de l’edifici d’habitatges a preu assequible de titularitat del Govern ubicat al carrer René Baulard, 9 (antic Hotel Hermus). D’aquesta manera, es facilita l’accés als serveis, situant-los a peu de carrer i en uns espais més amplis.
El Centre ofereix classes presencials i, a més, disposa d’un espai de 90 metres quadrats per a l’aprenentatge guiat, amb professors i recursos materials i informàtics per als aprenents per a tots els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). L’obertura dels espais coincideix amb l’inici de les inscripcions als cursos gratuïts de català que ofereix el Govern a través dels centres de català i que inicien el curs el pròxim dimarts, 9 de setembre.
Aquesta setmana l’horari d’atenció al públic és intensiu, de 9 a 15 h, però a partir de la setmana que ve s’amplia l’obertura a les tardes. No obstant això, aquells que vulguin assistir a la modalitat d’autoaprenentatge guiat a la tarda, poden fer-ho al centre situat a Escaldes-Engordany (obert de les 8.30 a les 20.30 h).
Més de 9.500 usuaris als centres de català durant el curs 2024-2025
El curs 2024-2025 es va assolir una xifra de 9.562 usuaris als centres de català gestionats pel Govern. Concretament, 7.751 van optar per la modalitat d’autoaprenentatge guiat, entre aquests 5.121 ho van fer al centre d’Escaldes-Engordany, 1.023 al d’Encamp, 851 al de la Massana, 472 a de Canillo i 284 al del Pas de la Casa. Pel que fa als cursos presencials, 1.111 persones van assistir a les classes presencials (repartides en 84 cursos). Els nivells amb més assistència van ser l’A1, amb 406 inscrits, l’A2, amb 251 assistents, i el B2, amb 214 matriculats. I, finalment, 700 persones van optar pels cursos virtuals, amb 300 inscrits al nivell A1 i 200 a l’A2 i al B1, respectivament.
Aquestes xifres reflecteixen el creixement en l’interès de la població del país per a aprendre o millorar els seus coneixements de la llengua oficial i mantenen la tendència a l’alça dels usuaris que opten per la modalitat d’autoaprenentatge guiat del català, per sobre dels que ho fan a través de l’oferta presencial o virtual. El curs 2023-2024 va registrar 9.043 usuaris, 7.281 en la modalitat d’autoaprenentatge, 1.617 als cursos presencials i 147 als virtuals.