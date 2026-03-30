1.187 residents van obtenir l’any passat la nacionalitat andorrana

Durant l’any 2025, un total de 1.187 persones residents van obtenir la nacionalitat andorrana, fet que suposa una variació del +2,6% respecte a l’any 2024 i del -5,4% respecte a fa deu anys (2015). Del total d’obtencions, 719 van ser atorgades amb plenitud de drets (60,6%) i 463 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat, és a dir, a títol provisional (39,0%) i en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la nacionalitat o nacionalitats d’origen.
De les sol·licituds atorgades amb plenitud de drets, 456 persones van adquirir la nacionalitat per origen i 263 per naturalització. Aquests darrers casos van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior.
Seguint la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a persones residents. Així, durant l’any 2025, de les 263 adquisicions de nacionalitat per naturalització, el 79,1% es van obtenir per l’opció de residència, el 17,1% per matrimoni i el 3,8% per altres motius.
El 51,4% de les adquisicions per residència corresponen a homes, mentre que el 48,6% restant, a dones. Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, entre les persones que van obtenir la nacionalitat andorrana l’any 2025 va haver-hi més dones (57,8%) que homes (42,2%).