Una de les característiques que ha de tenir tot flexo per ser funcional i pràctic per a l’estudiant, no només és el tipus d’il·luminació que tingui (els experts recomanen les bombetes de color blau o clar per estudiar perquè cansa menys la vista), també cal tenir en compte que sigui fàcil de moure i si pot ser articulat molt millor. És recomanable un flexo articulat perquè pugueu tenir diferents graus d’il·luminació: pugueu fixar la llum sobre un foli, en un punt concret d’aquest foli o ampliar-lo a l’habitació per aconseguir una llum més tènue. Dintre dels flexos articulats n’hi ha de diferents tipus, no només en els dissenys i els capçals, sinó que també hi ha diferents graus d’articulació (que pugui baixar o pujar només en horitzontal, etc.).

En anar en una habitació per a estudiants és important tenir en compte el disseny del flexo: color, forma i mida. Podeu trobar flexos amb dissenys molt fins que poden passar desapercebuts entre la resta de la decoració i un altre tipus de dissenys més cridaners que fan que el flexo sigui un altre dels elements decoratius.

Com en tot, depèn molt dels gustos, per això és recomanable que feu partícip el propietari de l’habitació en l’elecció del flexo.

Font: espaciohogar.com

Per Tot Sant Cugat