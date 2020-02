Amb el pas del temps, estem començant a veure la deriva que està prenent la tecnologia del reconeixement facial. La que havia de ser una forma de seguretat per als usuaris, s’ha convertit, tal com demostra la següent notícia, en una tecnologia de repressió que emprenen els estats per a perseguir delinqüents i dissidents.

La ciutat xinesa de Xangai està provant una nova funció per a la seva tecnologia de reconeixement facial, en aquest cas en les farmàcies. Actualment són 31 els establiments de la ciutat que formen part d’una prova pilot en la qual s’empra aquesta pràctica tecnològica amb la finalitat de perseguir aquelles persones que compren en grans quantitats substàncies mèdiques per a revendre-les posteriorment i per a perseguir a aquells ciutadans que tenen problemes amb les drogues. És per això que aquesta prova se centra en reconèixer facialment aquelles persones que compren medicaments que contenen elements sedants o substàncies psicotròpiques. A més, es controlen aquelles medicines que contenen principis actius per a realitzar posteriorment drogues il·legals com la metamfetamina. Aquesta prova que es realitza des de novembre podria estar activa per a totes les farmàcies a meitats d’aquest any.

Per Tecnonews