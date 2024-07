Finalitza la formació forestal del projecte Bio For Piri

Algunes de les persones que han rebut el diploma (Integra Pirineus)

Punt final al curs de peó forestal organitzat per la Fundació Catalunya La Pedrera i Integra Pirineus. Aquesta formació ha comptat amb una part tècnica i una part pràctica on els aprenents han adquirit els coneixements necessaris per a desenvolupar diverses tasques forestals i utilitzar el corresponent equipament professional com la desbrossadora i la motoserra. Sis persones han finalitzat el curs, i han realitzat l’examen per a poder disposar del carnet de motoserrista ECC1. De fet, tres d’aquestes persones ja estan actualment treballant.

Totes les persones participants, juntament amb el professorat, s’han reunit aquest dilluns per última vegada al local d’Integra Pirineus, al carrer Llorenç Tomàs i Costa 58 de la Seu d’Urgell, per a fer una avaluació del contingut d’aquest curs. Durant l’acte, també s’ha fet entrega dels diplomes que reconeixen les noves competències adquirides pels participants i, amb la intenció de celebrar-ho d’una manera més distesa, s’ha organitzat un pica-pica per a continuar potenciant els vincles entre tots els membres durant aquesta cloenda.





Projecte Bio For Piri

Aquesta formació s’emmarca dins del projecte de Bio For Piri (Bioeconomia Forestal als Pirineus), liderat per La Fundació Catalunya La Pedrera com a entitat coordinadora i acompanyada de cinc entitats sòcies més: el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC); la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos; la Fundación Empresa & Clima; la Fundació Pau Costa; i la Fundació Integra Pirineus.

L’objectiu del projecte Bio For Piri és desenvolupar una sèrie d’accions per a reduir el risc d’un gran incendi forestal als Pirineus i, alhora, convertir aquestes tasques de prevenció i gestió del bosc en oportunitats de desenvolupament rural i conservació del patrimoni natural a través de la bioeconomia forestal. El projecte es desenvolupa principalment en dues zones del Prepirineu: Alinyà, a l’Alt Pirineu i Aran; i Aïnsa-Sobrarb, a Osca.





Següents passos del projecte

Pròximament, dins del projecte Bio For Piri es duran a terme noves accions, com ara la realització de feines forestals de prevenció d’incendis en zones prioritàries de la finca Alinyà, així com de feines de seguiment de control dels indicadors de la biodiversitat.

També es faran accions amb l’objectiu de consolidar projectes de silvopastura i ramaderia extensiva i algunes accions de voluntariat.

I durant la primavera de 2025, se celebrarà la segona formació forestal del projecte on s’oferiran 8 places més per a realitzar el curs de peó forestal.

Bio For Piri compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.