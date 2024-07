Mihajlo Andrić marxa del BC Andorra i jugarà a l’Estudiantes

Infografia elaborada pel club en el comiat de Mihajlo Andrić (BC Andorra)

Segons ha anunciat el BC Andorra a través de la seva web i les xarxes socials, Mihajlo Andrić deixa l’equip del Principat després de dues destacades temporades a les ordres de l’entrenador Natxo Lezcano. “L’aler serbi no continuarà com a jugador del BC Andorra després de finalitzar el contracte que unia a ambdues parts”, assenyalen des de l’entitat.

Mihajlo Andrić -manifesten des del club- “va acceptar la nostra proposta per a encarar una difícil i molt ambiciosa temporada a la Leb Or, amb el clar objectiu de tornar a la màxima categoria estatal. Després d’assolir una temporada històrica, va defensar la tricolor en el seu any de debut a la Lliga Endesa”. Des del BC Andorra li agraeixen “la seva feina i professionalitat, com també desitjar-li molta sort en el seu futur professional i personal”. El serbi jugarà a partir d’ara amb l’Estudiantes madrileny, que ja ha anunciat la seva incorporació.





Somogyi, un altre que s’acomiada d’Andorra

Així mateix, recordar també que Ádám Somogyi ja no forma part de la disciplina del BC Andorra després que, en les darreres hores, l’entitat hagi executat la clàusula de sortida que estava estipulada en el seu contracte. També se li desitja “molta sort tant en el seu futur professional com personal”.