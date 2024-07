L’Ajuntament de la Seu aposta per una “nova” Festa Major

Cartell de la Festa Major de la Seu 2024 (Aj. la Seu)

Aquest dilluns s’han presentant les novetats més importants de la Festa Major de la Seu d’Urgell d’aquest any 2024 que englobarà prop d’un centenar de propostes diferents perquè en gaudeixin tots els públics. Així ho han anunciat l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora de Festes, Christina Moreno, en roda de premsa on també han donat a conèixer la imatge de la Festa Major 2024. “El cartell, dissenyat per Xavi Casals, reuneix gairebé tots els elements més tradicionals de la Festa Major de la Seu, aconseguint una imatge molt entranyable de la festa”, ha manifestat Christina Moreno.

Per la seva part, l’alcalde Barrera, que ha desgranat les novetats més destacables que presenta aquesta “nova” Festa Major, ha volgut remarcar que “volem potenciar l’esperit de la Festa Major a la Seu, que es respiri alegria arreu, per això hem apostat per porta-la al centre de la ciutat”.

Les novetats més destacables són: l’ampliació de l’espai casetes i la nova ubicació de l’escenari, la programació d’un concert de pagament i l’aposta per incloure la Festa Major també al centre de la ciutat, amb la plaça Catalunya i la plaça de les Monges com escenaris per a esdeveniments per a totes les edats.

Val a dir que a la plaça de les Monges serà l’escenari on es potenciarà el talent local sota el títol ‘D’aquí, d’aprop’.





Espai Casetes

Concretament, l’espai de casetes ocuparà tot el terreny de sorra annex al pàrquing Dr. Peiró, podent ampliant així de 80 a 100 caravanes. Pel que fa a l’escenari es reubica a la zona d’aparcament d’autocaravanes que s’habilitarà expressament per a acollir els concerts de ‘casetes’. “D’aquesta manera, hi podrà haver més caravanes, hi haurà més espai entre elles, i alhora compta amb el vistiplau tant tècnic com de bombers”, ha subratllat l’alcalde de la Seu. En aquest punt, tant Barrera com Moreno han agraït la col·laboració de la Coordinadora de Casetes “per a tirar endavant tots aquests canvis, treballant amb fluïdesa i colze a colze des de fa força mesos”.

Les atraccions s’ubicaran novament al pàrquing Dr. Peiró i el tram de transició amb l’Espai Casetes.





Concert de Miki Núñez

Una de les apostes més importants que es fa en la programació musical de la Festa Major és el concert que oferirà el cantant i presentador del programa de TV3 Eufòria, Miki Núñez, que tindrà lloc al poliesportiu. Aquest concert serà de pagament, a preus populars.

Entre altres actuacions musicals, totes elles de franc, enguany es podran escoltar a la Festa Major de la Seu la música del grup català de trap, reggaeton, dancehall i R&B, 31FAM i la banda musical transfeminista Roba Estesa. També s’ha programat un concert tribut a The Beatles amb la banda Abbey Road.

Pel que fa a la programació prèvia dels dies de Festa Major, sobresurt el grup The Penguins i pel que fa al teatre de Festa Major es comptarà enguany amb l’espectacle musical ‘Tuelf Points’, un tribut al Festival d’Eurovisió.

Properament es donarà a conèixer a la ciutadania el programa sencer de la Festa Major 2024 de la Seu d’Urgell. La festa tindrà lloc del 23 al 27 d’agost.