Filloy referma el compromís del Govern amb la defensa dels drets de les persones amb discapacitat

El Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha organitzat aquest dimarts 27 d’abril una conferència telemàtica per commemorar el Dia nacional del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, que es va celebrar per primera vegada l’any passat. La xerrada, que ha comptat amb intèrpret de llengua de signes i subtitulació simultània, ha tingut més d’un centenar d’assistents, d’entre els quals membres de l’Organització iberoamericana de Seguretat Social.

Sota el títol ‘Dona i discapacitat’, la conferència ha posat en relleu la perspectiva de gènere en l’àmbit de la discapacitat i ha anat a càrrec d’Ana Peláez, Vicepresidenta de la Fundació CERMI Mujeres i representant espanyola al Fòrum Europeu de la Discapacitat.

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha obert la xerrada refermant “el compromís que tenim com a societat en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, tant des de la societat civil com des de les institucions”.

Filloy ha posat en relleu que, segons les dades estadístiques d’Andorra, hi ha majoria de dones amb un grau de menyscabament reconegut per la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA), un 52% en front de un 48% d’homes.

“L’apoderament de les dones tant en el seu rol diari com en el paper que desenvolupen en la societat ha de ser un factor clau pel qual s’ha de seguir treballant conjuntament, entre les administracions públiques i les entitats cíviques i sense ànim de lucre del nostre país i d’arreu”, ha afirmat.

Precisament, el ministre ha assenyalat que les accions de l’Executiu per evitar discriminació vers les dones i les nenes, i en especial les dones i nenes amb discapacitat, es materialitzen en promoure legislació i regular normativament alguns aspectes, com ara la Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació amb mesures que afecten al sector públic i privat.

El Govern va signar el 2007 el Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i el va ratificar el 2014 amb la voluntat de reforçar la qualitat de vida d’aquestes persones. Entre els principis d’aquest compromís internacional es destaca la igualtat d’oportunitats, la no discriminació o el respecte a la privacitat.

A més, el text fa èmfasi en el dret de les persones amb discapacitat a la seva autonomia de vida i a la seva inclusió en la societat, passant d’un enfocament en què aquestes persones són tractades com a subjectes d’un tractament mèdic i protecció social a un model en què desenvolupen un paper actiu en les decisions que influeixen en la seva vida i estan capacitades per reivindicar els seus drets.