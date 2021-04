La gent gran d’Encamp ja disposa dels 43 horts socials de Terres Primeres

El Comú d’Encamp ha realitzat aquesta tarda l’entrega de claus dels 43 horts socials per a la gent gran. Hi han hagut 52 sol·licituds que restaran en llista d’espera per si algun dels beneficiaris hi renunciés.

La cònsol major, Laura Mas, el conseller d’Afers Socials, David Cruz, i la coordinadora del projecte dels horts de la Fundació Julià Reig, Esther Segura, conjuntament amb altres consellers de comú i tècnics comunals, han estat els encarregats de realitzar l’entrega de claus a les persones que han assistit a La Valireta, ja que la pluja ha impedit que es pogués fer l’entrega de claus directament a les dues feixes d’horts de Terres Primeres.

Mas ha volgut donar la benvinguda, de manera especial, als 16 nous hortolans i hortolanes, i ha agraït als més veterans que segueixin participant en el programa, tot i les dificultats que ha portat la pandèmia. La cònsol major s’ha dirigit als assistents posant en valor el fet que “veure-us cada dia pujar i baixar de Terres Primeres és un satisfacció per la parròquia, sou gent activa, que cuideu la terra i que demostreu que realitzant activitat física en un entorn com el nostre és la millor manera de fer-se gran“.

La cònsol major ha tingut una menció especial per a la Fundació Julià Reig, reconeixent la seva tasca d’impuls d’aquest projecte social per a la gent gran, especialment enguany, que “els horts socials de la gent gran d’Encamp ja compleixen el seu 15è aniversari”.

La coordinadora del projecte de la Fundació Julià Reig, Estger Segura, ha explicat que és una excel·lent alternativa per la gent gran que vol estar a l’aire lliure, fent activitat física i que a més a més volen menjar sa.

Mesures de seguretat sanitària per evitar possibles contagis de COVID-19

Des del Departament d’Afers Socials s’ha contactat amb els beneficiaris per informar-los de les mesures sanitàries que caldrà complir als horts, tot i que se’ls ha entregat un document informatiu i s’ha reforçat la informació amb cartells. Les mesures que caldrà seguir són, per exemple, extremar les mesures d’higiene, i per tant, s’hauran de seguir desinfectant les eines després del seu ús, els espais comuns, caldrà mantenir el distanciament físic, es prohibeix canviar-se de roba i sabates a dins de la caseta, i s’haurà de venir amb la roba de treball des de casa, entre altres. Enguany però no hi haurà assignació de dies ni franja horària.

Els horts han estat preparats durant les darreres setmanes pels treballadors del Departament d’higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp.

El projecte dels Horts de Terres Primeres es va començar l’any 2006 amb 17 parcel·les gràcies als terrenys cedits per Casa Joan Antoni. Aquesta iniciativa té com a finalitat promoure l’autonomia de la gent gran a partir de la realització d’una activitat física senzilla en un entorn natural i que és útil. Tanmateix, promou la comunicació i les relacions socials entre les hortolanes i els hortolans.