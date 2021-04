El PS qüestiona la presència individual del copríncep episcopal a l’obertura de la Cimera Iberoamericana

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat avui a Sindicatura una pregunta oral al Govern en relació a la presència del copríncep episcopal a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern i al XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, esdeveniments celebrats a Andorra la setmana passada. López vol saber quins protocols es van establir per què, tot i que l’article 2 de l’acord de Salamanca estableix que la representació d’Andorra vinculada a la Cimera Iberoamericana correspon al Cap de Govern, es decidís fer canvis protocol·laris a darrera hora que van suposar un desequilibri institucional, ja que només un dels dos coprínceps va assistir a l’acte de recepció de les autoritats.

El president socialdemòcrata també ha demanat l’opinió del Govern pel que fa a la sobrerepresentació del copríncep episcopal, “qui va realitzar un discurs institucional al sopar de gala de la trobada enlloc d’un sermó destinat als empresaris iberoamericans amb l’objectiu de potenciar el seu interès en invertir en Andorra”, en l’opinió del PS, “així com sobre les ingerències polítiques del copríncep respecte a les decisions que formen part del Consell General”.

Aquesta és una de les tres preguntes orals que el grup socialdemòcrata ha entrat avui amb l’objectiu que el Govern les respongui en la sessió del Consell General prevista per al proper 6 de maig. A banda de la qüestió de Pere López, el conseller general Jordi Font ha sol·licitar saber per què l’executiu ha canviat d’opinió pel que fa a la construcció d’una rotonda situada a la Borda Sabater, a la carretera general 1 just davant de l’antic centre comercial Punt de Trobada. Font recorda que al gener del 2017 el Govern va rebutjar la petició de fer un punt rodó en aquest indret per facilitar l’entrada i sortida a l’establiment comercial i que va ser desestimada tot i haver presentat un 12.000 signatures a favor. Així, demana saber perquè, si ja va ser desestimada, el consell de ministres va aprovar el passat 21 d’abril la inclusió en el pla sectorial d’infraestructures viàries d’aquesta nova rotonda.

La consellera general Judith Salazar ha també formulat una pregunta sobre els embarassos de menors que es produeixen a Andorra. En aquest sentit, Salazar sol·licita conèixer quin tipus de polítiques públiques preventives i reactives es desenvolupen a Andorra per abordar aquesta qüestió, vist que al Principat no es permet la interrupció voluntària de l’embaràs.