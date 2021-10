Filloy manté diverses reunions bilaterals en el marc de la reunió ministerial de la UNECE

L’agenda de treball del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy –en el marc de la reunió ministerial de desenvolupament urbà, habitatge i ordenament del territori, organitzada a Ginebra (Suïssa) per la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE)– inclou un seguit de trobades bilaterals amb alts representants d’altres països, així com reunions multilaterals i diplomàtiques.

Precisament, Filloy ha mantingut aquest dijous una reunió amb el secretari d’Estat de San Marino, Stefano Canti, en la qual ambdós han mostrat interès en col·laborar i intercanviar experiències sobre polítiques d’habitatge i ordenament territorial. De fet, Filloy i Canti s’han emplaçat a continuar explorant la cooperació entre els tècnics dels dos països encarregats de l’habitatge i a valorar la possibilitat d’incorporar aquestes qüestions a l’acord d’amistat i cooperació que recentment han signat Andorra i San Marino.

Víctor Filloy també s’ha trobat avui amb la secretària executiva d’UNECE, Olga Algayerovà. Durant la reunió, ambdós han compartit impressions sobre els reptes en habitatge que, independentment de l’extensió del seu territori, afecten a tots els Estats. Filloy i Algayerovà han coincidit en la importància de treballar, de manera consensuada, amb tots els actors vinculats a l’habitatge les polítiques per fer accessible l’habitatge a tota la població i especialment als col·lectius més vulnerables.

Finalment, ahir, el ministre de Territori i Habitatge es va reunir amb el director de l’Oficina Federal d’Habitatge de Suïssa, Martin Tschirren, en què van tractar diversos temes com la problemàtica de l’accés a l’habitatge de lloguer en zones de muntanya tenint en compte el pes del règim de tinença de propietat residencial o d’ús turístic en aquestes zones. A més, ambdós van compartir experiències de transport de caràcter col·lectiu i sostenible.