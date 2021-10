Andorra signa la Declaració de Tenerife, sobre cooperació internacional en matèria de seguretat

Andorra ha firmat aquest dijous, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la Declaració de Tenerife durant la I Trobada de Ministres de Justícia dels països Iberoamericans (COMJIB) i dels països de llengua portuguesa (CMJPLOP). La delegació andorrana a aquesta reunió d’alt nivell l’ha encapçalat l’Ambaixador i Coordinador Nacional per a la Cimera Iberoamericana, Jaume Gaytán, qui ha signat el text.

La Declaració de Tenerife esmenta el suport a la Declaració d’Andorra dels Caps d’Estat i de Govern –realitzada en la XXVII Cimera Iberoamericana que va tenir lloc a Soldeu–, que feia referència a la cooperació internacional en matèria de seguretat.

Concretament, el text firmat preveu diferents acords entre els quals es reitera la necessitat de seguir impulsant la cooperació judicial internacional com un mitjà eficaç per lluitar contra la delinqüència organitzada transnacional i es fomenta la cooperació a través de les noves tecnologies i l’intercanvi d’experiències. També fa esment a la solidaritat envers la població de l’illa de la Palma, afectada per l’erupció del volcà Cumbre Vieja.

Les COMJIB i CMJPLOP representen conjuntament 715 milions de persones a nivell global i són un espai d’enfortiment de la cooperació en l’àmbit judicial, promovent processos de transformació institucional i el desenvolupament de polítiques públiques comunes en el sector de la Justícia.