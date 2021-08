Filloy destaca la neteja de carreteres que efectua el COEX per mantenir la seguretat viària

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, juntament amb el cap del COEX, David Palmitjavila, ha presentat aquest dilluns al matí el balanç dels treballs essencials de neteja de carreteres del COEX des de principi del 2021 per mantenir la seguretat viària.

Filloy ha destacat que “tenim unes carreteres al país que estan netes, en què no trobem pedres, ni grans obstacles a la via pública. Això no és fruit de la casualitat, és fruit de molta feina de molts treballadors públics que fan una tasca tan essencial com aquesta”.

Aquesta activitat, considerada de conservació ordinària i programada, es divideix en treballs de segat de vegetació de cunetes i sota barreres en carreteres generals i secundàries; neteja de cunetes; escombrat de carreteres amb mitjans mecànics: raspall, aspiració i cuba d’aigua; i recollida selectiva i neteja de carreteres.

Entrant al detall, pel que fa als treballs de segat, Filloy ha posat en relleu que es tracta d’una activitat indispensable per poder garantir la circulació segura per la xarxa viària de carreteres del país. La totalitat de dallat d’herba de la xarxa de carreteres generals aquest primer semestre ha estat de 240 quilòmetres, donant cobertura a tota la xarxa viària general d’Andorra. En el cas de les carreteres secundàries, fins a la data la totalitat de dallat d’herba és de 397 quilòmetres, donant cobertura a tota la xarxa viària secundària.

En quant a la neteja de cunetes, en total s’ha intervingut en 186 quilòmetres de carreteres generals i 162 quilòmetres en carreteres secundàries. L’objectiu d’aquesta activitat és la retirada de terres i pedres de les cunetes, per tal que l’aigua circuli neta i no es vessi cap a la calçada.

Sobre l’escombrat de carreteres, Víctor Filloy ha explicat que les actuacions d’escombrat amb aspiració a la xarxa de carreteres generals han recorregut 1.985 quilòmetres, mentre que l’escombrat amb raspall frontal a la xarxa de carreteres secundàries ha passat per 2.108 quilòmetres. Les actuacions de neteja de carreteres amb la cuba d’aigua han passat per 1.056 quilòmetres.

Finalment, el ministre ha fet referència als treballs de recollida selectiva i neteja de carreteres, que comprenen activitats que com la neteja, retirada i transport de les deixalles de les calçades, voreres, cunetes i talussos de les carreteres. S’ha realitzat una recollida selectiva i neteja en 2.614 quilòmetres de carretera, que ha suposat més de 4 tones de brossa.