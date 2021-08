Exposició fotogràfica reivindicativa a illa Carlemany

Des d’aquest dilluns dia 30 -i fins al 12 de setembre- es podrà visitar a la planta baixa d’illa Carlemany l’exposició Identitats, de la fotògrafa Merli Castaño, nascuda a Colòmbia i resident a Lleida (Catalunya).

Merli Castaño, defensora de l’art com a mitjà per a contribuir a la societat i per a manifestar la postura personal davant del món, presenta Identitats, un projecte artístic fotogràfic que, a partir d’una sèrie de retrats, té com a objectiu promoure la interacció i la integració social d’un grup vulnerable i en situació d’exclusió social: els immigrants sense documents.

La proposta mostra imatges exemptes de dramatisme pel que fa al contingut, “perquè la societat ja està prou insensibilitzada davant d’imatges acompanyades d’un context més cru, dramàtic i trist”, explica el centre comercial en un comunicat. Malgrat això, la il·luminació escollida i l’ús d’una clau baixa sí que impliquen una estètica d’efecte dramàtic i, a la vegada, elegant i atractiva. D’altra banda, els protagonistes dels retrats en general tampoc no se senten animats a mostrar la seva identitat, perquè no tenen documents i perquè viuen en una situació d’irregularitat.

Segons l’autora, el missatge d’aquestes obres convida a reflexionar sobre la marginalitat, sobre l’exclusió social i sobre la invisibilitat de les persones “il·legals”, o “sensepapers”. És per això que les imatges de Merli Castaño només ensenyen el rostre de les persones protagonistes de manera parcial. Els retrats intenten reflectir la realitat d’unes persones que viuen sense poder-se mostrar amb llibertat, perquè el sistema les priva de la seva identitat. Amb aquesta iniciativa, l’artista convida a assumir accions per a transformar la societat d’una manera integradora i per a ajudar a resoldre aquest problema.