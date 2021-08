Visites teatralitzades per conèixer el Museu Casa d’Areny-Plandolit

En el marc de la celebració de les ‘Nits d’estiu als museus’ aquest proper dimecres 1 de setembre el Ministeri de Cultura i Esports proposa redescobrir el Museu Casa d’Areny-Plandolit. La iniciativa passa per conèixer la casa i la família que l’habitava a través d’una visita treatralitzada de mans de Lis Caubet.

La família d’Areny-Plandolit ha tingut molts membres. Cadascun ha viscut la casa familiar d’Ordino d’una manera diferent. Alguns l’han adaptat a les seves aficions, com el doctor Pau Xavier, i d’altres l’han viscut com un lloc de pau per aïllar-se del dia a dia, com l’Assumpta. Assumpta d’Areny-Plandolit fou la filla de Don Guillem, figura amb la qual la família agafà renom. Ella no va viure permanent a la casa, sinó que la va conèixer als estius, allunyada de les inclemències meteorològiques, i la recordava com un indret de calma enmig d’un paradís.

Caubet es posarà a la pell de l’Assumpta i farà dos visites teatralitzades a la casa familiar dels Areny-Plandolit a les 20h i les 21.30h. L’assistència a les visites és gratuïta, però cal fer reserva prèvia obligatòria, ja que les capacitats són limitades. Per reservar cal trucar al telèfon (+376) 836 908.