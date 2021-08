Felicita’t pels teus èxits. Felicita’t per les teves etapes aconseguides. Celebra els teus èxits. Potser et sembli una cosa sense importància i no és així. La majoria de persones ens renyem a nosaltres mateixos quan no aconseguim alguna cosa. Ens enfadem i ens exigim. Solem ser els nostres pitjors jutges.

Per tant si som bons per jutjar-nos també hem de ser-ho per felicitar-nos. Hem d’aprendre a valorar allò que fem bé. Sempre dic que l’equilibri és important en la nostra vida. Per exemple fer una petita celebració quan has arribat a la meitat de la meta t’ajuda a sentir-te bé i et carrega les piles per continuar l’altra meitat del camí.

No es tracta de celebrar en excés i oblidar que queda la meitat del camí o pensar que no seguirà sent dur. Cal no oblidar que només és la meitat del camí i que encara hi ha la possibilitat de no aconseguir allò que ens hem proposat. Però bé és cert que ens ho mereixem recompenses.

És evident que estem acostumats a celebrar només la meta. Però un propòsit per exemple a un any vista. Quan arribem als tres mesos, als sis als nou, val la pena valorar el treball realitzat i si estem seguint el bon camí, si estem aconseguint el proposat, celebrem-ho. Ens donarà bonus extra per arribar al final.

